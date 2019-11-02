Всё меньше и меньше времени остаётся до встречи юных зрителей с героями любимых мультфильмов. Один лишь день, 24 ноября, на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку будет представлено невероятное музыкальное шоу для всей семьи - "Сказочное путешествие с любимыми мультгероями". Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Представление с участием любимых сказочных героев станет настоящим подарком для юных зрителей. Они погрузятся в незабываемую интерактивную музыкальную программу с участием веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, неутомимого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малефисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых героев комиксов и мультфильмов.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогать своим любимым героям в увлекательном и весёлом путешествии по сказочным Вселенным.

Начало представления в 12:00 и 15:00.

Билеты продаются в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın