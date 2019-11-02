Картины азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой будут представлены на международной выставке в крупнейшем выставочном зале Российского духовно-культурного центра при Свято-Троицком соборе в Париже (Франция). Об этом сообщила Trend сама художница, передает Day.Az.

Открытие выставки состоится 7 ноября.

Отметим, что азербайджанская художница впервые выставляет свои картины в Российском духовно-культурном центре.

"Международная выставка современного искусства в Российском духовно-культурном центре при Свято-Троицком соборе в Париже называется "Esprit de Rencontre"("Дух встречи"). Вернисаж организован французской Ассоциацией "Стелла Арт Интернэшнл", членом которой я являюсь долгие годы. В экспозицию войдут две мои известные картины, которые были ранее представлены в Гранд Пале. Картина "Принцесса. Птица счастья" и работа "Фантазия", завоевавшая большой успех на выставке Салона французских художников. Вместе со мной в экспозиции свои работы представят 11 художников, составляющих золотой фонд Ассоциации "Стелла Арт Интернэшнл", - сказала Trend Нигяр Нариманбекова.

Отметим, что Свято-Троицкий собор и его выставочный зал находятся в самом сердце Парижа, на набережной реки Сены, прямо у подножия Эйфелевой башни.

Выставка продлится до 25 ноября.

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