Пространство современного искусства YARAT представило в Государственной художественной галерее города Мингячевир передвижную выставку под названием "Yenə o bağ olaydı" ("В том саду оказаться бы снова"), сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Выступая на открытии экспозиции, руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова рассказала о выставках, организованных YARAT в регионах страны.

Было подчеркнуто, что большой интерес общественность проявила к экспозиции "Следы времени", представленной в 2016 году в Гахской государственной художественной галерее и в 2018 году - в Газахской государственной художественной галерее, а также к экспозиции "В том саду оказаться бы снова" в 2019 году, проведенной в Центре Мехсети Гянджеви в Гяндже.

В программу текущей выставки, наряду с демонстрацией произведений, входящих в постоянную коллекцию YARAT, также включено проведение семинаров и мастер-классов по пропаганде современного искусства.

Представитель Исполнительной власти города Мингячевир Тофиг Аскеров в своем выступлении дал высокую оценку данному мероприятию и выразил признательность Пространству современного искусства YARAT за организацию выставки.

Куратор проекта Анна Фех проинформировала гостей мероприятия об экспозиции. Было отмечено, что выставка составлена из работ известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто и произведений молодых талантливых азербайджанских художников.

Выставка является итогом практикума по теории "Третьего рая", проведенного директором CITTADELLARTE Fondazione Pistoletto (Бьелла, Италия) Паоло Налдини. Эта теория, разработанная Микеланджело Пистолетто, нацелена на преодоление существующего в настоящее время во всём мире конфликта между противоположными друг другу полюсами естественного и искусственного, на создание нового человека, чувствующего свою ответственность за гармонию окружающих нас технологий с природой. Название выставки вдохновлено известным произведением Микаила Мушфига.

Выставка начинается с лабиринта Микеланджело Пистолетто, где посетители, блуждая, движутся вперед в поисках собственного "я". Лабиринты давно уже используются в качестве метафоры, символизирующей путь к открытиям и самопознанию. Здесь этот путь приводит посетителя к знаку "Третий рай". Этот символ представляет собой вариацию математического знака бесконечности: в знаке не два, а три кружка.

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