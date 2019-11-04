31 октября в Братиславе, в Большом зале Словакской филармонии (Slovenska Filarmonia/Reduta) состоялся концерт ведущего коллектива страны, всемирно известного Словакского филармонического оркестра под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии, главного приглашенного дирижера Кунминского филармонического оркестра Эйюба Гулиева.

Как сообщает Day.Az, концерт имел особое значение, так как это было дебютное выступление азербайджанского дирижера с известным оркестром. Программа концерта вошла в абонемент Словакской филармонии под названием "Популярные циклы" и имела огромный резонанс среди любителей музыки.

Отметим, что главным событием концерта стало первое исполнение Словакским филармоническим оркестром шедевра азербайджанской классической музыки "Караван" Солтана Гаджибекова, который в этом году отмечает 100-летний юбилей. Музыка выдающегося композитора была встречена словакской публикой бурными аплодисментами и в знак благодарности дирижер Эйюб Гулиев после концерта подарил партитуру "Карвана" симфоническому оркестру Словакии.

Также на концерте прозвучали лучшие образцы русской симфонической музыки - "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского, сюита из оперы "Сказка о Царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, "Половецкие пляски" Александра Бородина и Второй скрипичный концерт Сергея Прокофьева, где солистом выступил известный скрипач Милан Пяла (Словакия).

Добавим, что этот концерт стал одним из важных событий 71-го сезона Словакской филармонии.

Н. Гасымова

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