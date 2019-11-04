31-го октября торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон и посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетили Международный центр мугама.

Встретивший гостей министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал им о музыкальной культуре Азербайджана, в том числе о мугамном искусстве. Он подчеркнул, что, начиная с 2005-го года, Фонд Гейдара Алиева в целях защиты имеющего древние истоки мугамного искусства, передачи его будущим поколениям, а также для формирования новых поколений молодых исполнителей этого изумительного достояния Азербайджана проводит телевизионный конкурс "Мугам". В результате этого сформировалось поколение молодых исполнителей, которые на высоком уровне пропагандируют мугам.

Министр также отметил, что внесение азербайджанского мугамного искусства, а также искусства исполнения на таре в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО является показателем того, что мугам и искусство исполнения на таре являются неотъемлемой частью культурного наследия всего человечества в целом.

Международный центр мугама представил гостям концертную программу, в которой в прекрасном исполнении молодых ханенде Эльгиза Алиева и Нисбет Садраевой в сопровождении Рашада Ибрагимова (тар) и Тебриза Юсифова (кеманча) прозвучали мугамы "Bayatı Şiraz", "Segah" и "Rast".

Баронесса Эмма Николсон отметила, что испытывает большой интерес к музыке, в особенности к традиционным жанрам, и что ознакомление ее с жанрами азербайджанской музыки очень интересно. Она выразила музыкантам благодарность за исполнение.

Н. Гасымова

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