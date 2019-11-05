Недавно Азербайджанский национальный драматический театр отметил свое 100-летие. В свой 101-й год театр вступил началом репетиций новой постановки двух молодых режиссеров.

В связи с этим событием Day.Az решил встретиться и побеседовать с художественным руководителем-директором театра, председателем Союза театральных деятелей, народным артистом Азербайджана и известным режиссером Азер Пашой Нематовым о развитии театрального искусства в Азербайджане и тонкостях режиссерской деятельности.

В 1919 году в Азербайджане были разные труппы актеров, которые с 1873 года ставили спектакли и показывали их на арендованных площадках. В том же году возник первый театр. За эти 100 лет наш театр прошел большой путь. И мне очень приятно, что наш праздник так торжественно отметили, и особенно я благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что он отметил почетными наградами 21 человека из нашего театра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - многогранная личность. Он отлично владеет иностранными языками. Глава государства - прекрасный, дальновидный политик, который владеет ситуацией и внутри страны, и за рубежом. Я горжусь нашим Президентом.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поражает меня не только как политик и чуткий человек, а еще как очаровательная женщина. Я всегда восхищаюсь ее идеальным стилем, элегантностью, которые она демонстрирует на разных встречах и выступлениях.

Именно по этим двум выдающимся личностям складывается впечатление об Азербайджане. И мне приятно, что такие интересные, умные, красивые, многогранные люди являются лицом нашей страны. А об их действиях на благо народа и страны можно говорить часами.

После распада Советского союза страна была в ужасном состоянии. Общенациональный лидер Гейдар Алиев собрал народ в единую страну, поставил ее на рельсы развития. А сегодня страна продолжает свой путь вверх под руководством Президента Ильхама Алиева. И как хорошо, что люди сделали верный выбор.

Мне довелось стать наблюдателем на последних выборах Президента. Я был на разных избирательных участках города и своими глазами наблюдал большие очереди людей, которые радостно шли голосовать. Это меня очаровало.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева очень любят свою страну, нашу страну. Азербайджан не был бы таким, если бы не они. Облик изменила не только столица, но и регионы страны. У нас, считаю, лучшие дороги, лучшая инфраструктура. Страна меняется к лучшему. И это залог главы государства.

Как только начался год, была проявлена забота о семьях беженцев и вынужденных переселенцев, семьях шехидов и ветеранов. Увеличились пенсии и зарплаты.

А программа о театрах? Такого нет ни в одной стране. За последние 10 лет практически все театральные и концертные здания были отремонтированы. Сцены, техника, все поменялось. Были созданы условия для актеров и т.д. Это очень важный фактор, который говорит о том, что экономика государства улучшается, раз оно выделяет деньги на развитие культуры.

У нас проводится большое число международных фестивалей. Благодаря Мехрибан ханум в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены и наши блюда, и наша музыка, и наши исторические памятники, даже наши города.

На последней встрече Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой с деятелями культуры Президент обратил внимание на наши финансовые проблемы. Помощь, оказанная театрам и творческим союзам, позволила нам в театре сменить полностью "одежду" сцены, парадный занавес, приобрести дополнительные интеллектуальные прожектора, издать книги и т.д. На выделенные Союзу деньги мы сделали штанкетное хозяйство, "одежду" сцены в Агдамском и Физулинском театрах, которые находятся в приграничных районах. Все это идет на благо культуры, а она у нас действительно древняя.

Расскажу анекдот, которым со мной поделились гости из Москвы и Грузии на праздновании 100-летия театра. В Армении идет большая стройка, один из проходящих мимо спрашивает: "А что вы строите?". Ему отвечают: "Мы строим церковь IX века до н.э.". Понимаете? Иисус еще не родился (смеется). У нас такого нет. У нас есть только факты в нашей истории. Насими был 650 лет назад - это факт. Физули был 500 лет назад - это факт. Низами был около 900 лет назад - это факт. Это такая смешная борьба. Они хотят варварски присвоить себе не только наши земли, но и культуру. Но это им не удастся.

Наши граждане активно ходят в театр. Если кто-то говорит, что люди перестали ходить в театр, то это не правда. Это говорит человек, который сам не ходит и не видит аншлагов, которые у нас, и я уверен и в других театрах, происходят. Я, например, хожу в Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета и вижу, что и там всегда много зрителей. К тому же балет и опера доступны каждому, здесь не нужен перевод. И будь то "Травиата" или "Лейли и Меджнун", это может смотреть и иностранный зритель. У нас, правда, тоже бывают иностранцы. Но мы делаем перевод. И это не бегущая строка, которая отвлекает от игры актеров, а синхронный перевод, когда ты можешь сидеть в наушниках и слышать синхронный перевод спектакля. Мы для этого арендуем аппаратуру, но планируем ее купить в будущем, и подготовить синхронные переводы ко всем спектаклям и не только на русском языке.

Наш театр часто гастролирует. В прошлом сезоне мы были в Кыргызстане, России, Турции, Грузии с нашими спектаклями. И обязательно мы гастролируем внутри страны. Кстати, в честь 100-летия театра мы планируем вновь провести тур по стране, чтобы наш народ смог видеть свой национальный театр.

В моих постановках отличным является другое прочтение пьесы. Я читаю не так как все. Спектакль не должен быть иллюстрацией написанного. Режиссер - автор спектакля, и его видение может быть отличным от автора пьесы. Если режиссер вкладывает в спектакль свое видение пьесы, свои мысли, то меняется форма, так как меняется содержание, хотя в пьесе сохраняется каждое слово. Режиссер вносит изменения не по своему желанию, а по желанию современного зрителя. И не стоит этого бояться. Если читать верно авторов, то в их текстах можно увидеть их послания современным режиссерам.

Меня часто критикуют и не всегда те, кто этого достоин. Справиться с этим мне помогают молитвы и известная пословица: а караван идет, идет, идет... Меня могут остановить только физически, морально и духовно меня остановить невозможно. У меня ничего нет в жизни кроме театра. Вся моя жизнь связана с театром, с самого рождения, потому что и мой отец был режиссером. Поэтому я считаю себя счастливым человеком. Меня всегда хотели остановить, но я шел дальше. Я люблю театр и делаю все для того, чтобы театральное искусство развивалось. Иначе зачем работать, зачем вообще жить?

Франгиз Агаларова

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