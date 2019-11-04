Международный центр мугама в рамках проекта "Qəzəllər" ("Газели") провел литературно-художественный вечер, посвященный 100-летию поэта-газельхана Сейидаги Габибова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми отметил, что Сейидага Габибов является одним из славных представителей национальной школы газели. Газели и сатирические стихи поэта были опубликованы в журналах и газетах "Azərbaycan", "Kirpi", "Ədəbiyyat və incəsənət", "Azərbaycan müəllimi", "Azərbaycan gəncləri". 60 произведений Сейидаги Габибова вошли в сборник "Qəzəllər", изданный в 1986 году типографией "Yazıçı". В его произведениях ощущается особая любовь к родине, уважение к различным профессиям, поэтические образы олицетворяют верность, отвагу, смелость, любовь, преданность и другие высокие человеческие качества.

В концертной программе приняли участие народная артистка Симара Иманова, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, лауреаты Телевизионного конкурса мугама, молодые актеры, которые исполнили композиции и представили номера на газели Сейидаги.

Отметим, что в рамках проекта "Qəzəllər" зрителям представляются лучшие образцы классической азербайджанской поэзии газели в переложении на мугам. Ранее прошли вечера, посвященные творчеству великого Физули, Сеид Азима Ширвани, Имадеддина Насими и Алиаги Вахида.

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