В декабре в Баку пройдут гастроли Электротеатра Станиславский (Россия).

Как сообщает Day.Az, 7 декабря в концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии в рамках гастролей театра впервые будет показан спектакль "Пушкин + "Евгений Онегин"" в постановке Елены Морозовой.

В своем моноспектакле актриса Елена Морозова говорит и живет сразу за всех персонажей пушкинского "Евгения Онегина". С легкостью меняя манеры и техники, она остается точной в передаче смысла "энциклопедии русской жизни". Светские тетушки, важные генералы, влюбленная Татьяна и сам герой возникают перед нами, как живые: Морозова, одна из лучших современных театральных "чтиц", обращается с материалом лихо, свободно и вдохновенно. Переменчивая природа поэмы Пушкина, ее легкая и одновременно серьезная манера разговаривать с воображаемым читателем, благодаря высокой технике и таланту актрисы, воплощается в театральный сюжет, полный открытий. Есть ощущение, что Пушкина мы слушаем "свежими ушами".

8 декабря на той же сцене впервые будет показан спектакль "Про мою маму и про меня" в постановке Елены Морозовой.

Пьеса современного драматурга и прозаика Елены Исаевой - это история, рассказанная уже давно выросшей девочкой, которая вспоминает о своих взаимоотношениях с матерью. Мама работала в киноотделе при Министерстве речного флота, девочка училась в школе, и обе они в своей совместной жизни проходили через самые разные, драматичные и смешные приключения. Подарить ли любимую куклу подружке, написать ли честное сочинение на уроке литературы, застать ли спящего пьяного дядю-режиссера у мамы на работе - все эти события оставили глубокий отпечаток в памяти героини. А через частную память зритель узнает и про "большую" историю теперь уже несуществующей страны.

В первый раз читка пьесы Елены Исаевой "Про мою маму и про меня" была показана на фестивале молодой драматургии "Любимовка" в 2003 г.; потом долгие годы спектакль шел в московском Театре.doc, как бы подчеркивая свое автобиографическое, реальное происхождение. В версии Электротеатра актрисы Елена Морозова и Диана Рахимова разыгрывают свой диалог в ласковом, смешливом духе, заставляя переживать нас заново все причуды взросления.

Билеты на спектакли можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Ф. Агаларова

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