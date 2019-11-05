Звезды оперы Италии, Грузии, Беларуси и Азербайджана примут участие в спектакле «Паяцы»
17 ноября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло.
Оперой будет дирижировать известный итальянский дирижер, профессор, главный дирижер Македонского государственного театра оперы и балета Якопо Сипари ди Пескассероли. Он также является приглашенным дирижером Катарского филармонического оркестра, Стамбульского национального симфонического оркестра, оркестра Национального театра Белграда и симфонического оркестра Мексики.
В главной партии Канио выступит солист Тбилисского государственного театра оперы и балета им.З.Палиашвили - Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз Гугушвили.
На роль Тонио приглашен ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Станислав Трифонов.
В спектакле также примут участие заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).
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