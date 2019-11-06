В Международном центре мугама состоялось торжественное открытие X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей мероприятия было много известных деятелей культуры и искусства - народный артист Азербайджана, актер театра и кино Фахраддин Манафов, директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, телеведущий, киноактер Руслан Сабирли и другие. Большой интерес фестиваль вызвал у представителей молодого поколения, которые до начала мероприятия обсуждали тенденции развития современных азербайджанских и зарубежных короткометражных фильмов.

На открытии фестиваля было отмечено, что в предыдущие годы кинофорум проходил под названием Международный кинофестиваль короткометражных фильмов "START", а с 2019 года носит название - Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов. В этом году на фестиваль было представлено 3484 короткометражных кинокартин из 79 стран мира. На участие в национальной программе и конкурсе "Cinemobil" было направлено 84 работы. По решению отборочной комиссии в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля "Qizil nar" ("Золотой гранат") примут участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Директор фестиваля, кинопродюсер Фехруз Шамиев проинформировал гостей вечера о кинофоруме, выразив признательность всем, кто оказал содействие в его организации.

Фехруз Шамиев отметил, что за время проведения фестиваль стал площадкой для развития и поддержки молодых кинематографистов. Кинофорум создает возможность для установления связей отечественных режиссеров с зарубежными коллегами, ознакомления с мировой практикой, новыми тенденциями в короткометражном кино.

Было подчеркнуто, что фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов "Cinema", проходит при организационной поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта Азербайджана с участием Гильдии продюсеров Азербайджана и Киноцентра "Низами".

Директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев подчеркнул, что данный фестиваль в десятый раз проводится в Баку, и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию.

"Сегодня в Азербайджане проводится много различных фестивалей, и Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов занимает среди них достойное место. Знаменательно, что фестиваль короткометражных фильмов объединяет вокруг себя молодых творческих людей, здесь они могут обсуждать фильмы, делиться друг с другом творческими идеями", - сказал он.

Отметим, что в международной программе фестиваля победителей определит жюри, в состав которого вошли - обладатель ряда кинонаград, режиссер театра и кино Ильгар Сафат (Азербайджан), обладатель "Золотой пальмовой ветви" 65-го Каннского кинофестиваля, кинорежиссер Резан Ешилбаш (Турция), обладатель наград более 60 зарубежных кинофестивалей, режиссер Керим Азими (Иран), директор Международного фестиваля документального кино CineDOC-Tbilisi Арчил Хетагури (Грузия) и заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, писатель, актер и режиссер Бахрам Багирзаде (Азербайджан). В национальной программе работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли - народный артист Азербайджана, актер и режиссер Видади Гасанов, заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Гюльзар Гурбанова, директор фестиваля DokuBaku Film, режиссер Имам Гасанов.

В своих выступления члены жюри подчеркнули, что фестиваль - прекрасная площадка для молодых режиссеров, которые могут здесь продемонстрировать свои работы и заявить о себе. Выступившие пожелали фестивалю развития, а его участникам больших успехов.

Вниманию гостей вечера была представлена музыкальная программа, а также состоялась демонстрация трех фильмов, вошедших в программу фестиваля - "Последний выбор" (Азербайджан, режиссер Амиль Мамиев), "Сегодня - нет" (Бельгия, Марин Джейкоб) и "Тяжелая тень вороны" (Иран, Бехрам Асадолахи).

Отметим, что в рамках кинофорума пройдут мастер-классы, встречи с членами жюри и обсуждения работ.

В международной программе победители будут определены в категориях: "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший режиссер художественного фильма", "Лучший режиссер документального фильма" и "Лучший режиссер анимационного фильма".

В национальной программе: "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший социальный ролик", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий".

Фильмы, представленные на фестивале будут демонстрироваться 6-9 ноября с 11:00 до 16:00 в киноцентре "Низами". Вход на показы свободный. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится в 17:30 9 ноября в Международном центре мугама.

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