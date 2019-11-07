В Баку состоялось открытие персональной выставке художественных работ директора Азербайджанского национального музея искусств, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена "Шохрат", председателя государственной экспертной комиссии по изобразительному искусству, профессора Чингиза Фарзалиева, сообщает Trend Life, передает Day.Az.

Экспозиция "По ступеням времени" приурочена к 50-летию творческой деятельности Чингиза Фарзалиева.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, известные деятели науки, литературы, искусства, а также многочисленные поклонники творчества Чингиза Фарзалиева.

В своем выступлении на мероприятии председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов дал высокую оценку деятельности Чингиза Фарзалиева, отметив, что как художник он известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Касаясь деятельности Фарзалиева в качестве директора музея, Халилов подчеркнул, что своей работой, преданностью любимому делу он поднял музей на высокий уровень.

"Проводимые здесь вернисажи, встречи и другие мероприятия всегда организованы на самом высоком уровне, и эта заслуга Чингиза Фарзалиева, его неутомимой работоспособности, внутренней культуре, глубокому знанию своего дела. Я очень рад, что мы все присутствуем на открытие персональной выставки Чингиза Фарзалиева, и можем насладиться его работами, ощутить ауру, которая царит в его в мастерской", - сказал председатель Союза художников Азербайджана.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул, что выставка "По ступеням времени" - событие, которого поклонники искусства ждали давно.

Абульфас Гараев отметил, что в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Фарзалиева орденом "Шохрат" за заслуги в развитии изобразительного искусства в стране.

Министр добавил, что Фарзалиев видный представитель азербайджанской школы живописи, он обладатель почетных наград, орденов и медалей ряда зарубежных стран.

В своих выступлениях ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, экс-министр культуры Грузии Валерий Асатиани, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, председатель парламентского комитета по культуре, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, профессор Рафаэль Гусейнов и другие рассказали о творчестве Фарзалиева, дав высокую оценку его работе на должности директора музея.

В свою очередь Чингиз Фарзалиев выразил признательность всем участникам мероприятия, и подчеркнул, что в экспозицию выставки вошли работы от самых первых художественных опытов до картин, созданных им в текущий период.

Чингиз Фарзалиев особо отметил, что государство уделяет большое внимание сохранению и развитию культуры и искусства.

Далее гости мероприятия ознакомились с выставкой. Экспозиция разделена на несколько этапов: семидесятые годы, восьмидесятые, девяностые и период на стыке веков. Также гости ознакомились с исследовательской деятельностью Фарзалиева - книгами об искусстве, ставшими учебными пособиями, фундаментальной серией "Sərvət" из 36 книг, посвящённой 45 известным представителям изобразительного искусства XX столетия в Азербайджане, обширным трудом о самом музее.

Отметим, что Чингиз Фарзалиев является почётным членом Российской академии художеств, почётным профессором Академии художеств Узбекистана, почётным доктором Тбилисской академии художеств, почётным профессором Информационного биографического центра Университета Кембриджа, почётным профессором Московского государственного художественного академического института имени В. И. Сурикова.

Чингиз Фарзалиев - обладатель ряда почетных наград, орденов и медалей, среди которых - орден "Большой знак почета" за заслуги перед Австрийской Республикой, Президентский орден "Сияние" (Грузия), Орден искусств и литературы (Франция), золотая медаль "Лучший патриот, ученый и исследователь" (Европейский дом печати и публикаций (Азербайджан)), медаль ТЮРКСОЙ "За вклад в пропаганду тюркского искусства", золотая медаль Российской академии художеств, премия "Выдающаяся личность в искусстве" Международного биографического центра (Кембриджский университет (Великобритания)) и другие.

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