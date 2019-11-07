В столице Азербайджана 6-9 ноября проходит X Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов. На фестивале в качестве члена жюри выступает обладатель "Золотой пальмовой ветви" 65-го Каннского кинофестиваля в категории "Лучший короткометражный фильм", турецкий кинорежиссер Резан Ешилбаш.

В беседе с корреспондентом Trend Резан Ешилбаш дал высокую оценку как самому фестивалю, так и вошедшим в конкурсную программу фильмам, передает Day.Az.

"Я посмотрел фильмы, вошедшие в международную конкурсную программу фестиваля, есть очень хорошие и интересные работы. Надеюсь, зрители проявят большой интерес к фестивалю, посетив показы, они смогут увидеть прекрасные киноработы", - сказал Ешилбаш, который впервые приехал в Азербайджан.

По словам обладателя "Золотой пальмовой ветви" 65-го Каннского кинофестиваля, при оценивании фильмов он и другие члены жюри будут обращать внимание на многие факторы.

"Оценивая работы, мы анализируем все в целом - игру актеров, сценарий, взгляд режиссера, технические характеристики и многое другое. Конечно, решение о том, кто станет победителем фестиваля, будем принимать вместе. Надеюсь, взгляды членов жюри совпадут, если это будет так, то и решение принять будет легко, а если нет - то придется обсуждать, обосновывать свою точку зрения. Так как мы все люди, связанные с кино, думаю, что нам понравятся одни и те же фильмы", - добавил он.

Резан Ешилбаш отметил, что фестиваль - прекрасная возможность познакомиться с коллегами из разных стран, посмотреть их работы и обсудить тенденции в кино.

"Признаюсь, что пока не видел работы азербайджанских режиссеров. Я больше интересуюсь арт-хаусом, а такие фильмы в основном можно увидеть или только на фестивалях, или если режиссеры сами передадут диск с кинокартиной. На фестивале в Баку я познакомился с азербайджанским режиссером Ильгаром Сафатом, мы обменялись контактами. Попрошу у Ильгара ссылку на его фильмы, чтобы посмотреть", - сказал турецкий режиссер.

Отметим, что кинокартины, вошедшие в программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, демонстрируются 6-9 ноября с 11:00 до 16:00 в киноцентре "Низами". Вход на показы свободный. В этом году на фестиваль было направлено 3484 короткометражных кинокартины из 79 стран мира. На участие в национальной программе и конкурсе "Cinemobil" было представлено 84 работы. По решению отборочной комиссии в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля "Qizil nar" ("Золотой гранат") примут участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

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