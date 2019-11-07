16 и 17 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоятся гастроли Государственного академического Малого театра России со спектаклем "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя. Спектакль в постановке народного артиста СССР, лауреата Государственных премий России Юрия Соломина будет представлен с участием звезд российского театра и кино, народных артистов России Ирины Муравьевой, Людмилы Поляковой, Валерия Афанасьева и других известных актеров.

В преддверии гастролей в Баку в эксклюзивном интервью Trend народная артистка России Людмила Полякова рассказала о любви к путешествиям, издании книги на основе личных дневников, ролях в театре и судьбе, которая порой преподносит интересные сюрпризы. Конечно, беседа с народной артисткой России коснулась и визита в Баку, передает Day.Az.

- Людмила Петровна, бакинский зритель с нетерпением ждет гастролей Малого театра и показа спектакля "Женитьба" с вашим участием. Скажите, вы раньше бывали уже в Баку?

- К моему большому сожалению, я не была в Баку ни разу - так сложилась судьба. В свое время мы много путешествовали по Советскому Союзу, но почему мы не ездили в Баку, не знаю. Я очень рада, что, наконец, увижу ваш прекрасный город.

- Читала, что вы очень любите путешествовать. Расскажите, какая страна произвела на вас неизгладимое впечатление. В путешествиях вы больше любите культурную программу - музеи, художественные галереи, или просто бродить по улочкам города, узнавать быт местных жителей?

- С недавнего времени моей любимой страной для путешествий стала Испания, которую я исколесила вдоль и поперек, была во всех провинциях. Зимой, когда море там холодное и нельзя плавать, я хожу в музеи, на выставки, смотрю соборы. Люблю гулять по городу, ужинать не в туристических местах, а в маленьких кафе, где едят только местные и очень вкусно готовят, особенно морепродукты.

Лет десять назад, когда я много снималась в кино и появились лишние деньги, сын предложил мне взять ипотеку в Испании, а там она довольно маленькая - около двух процентов. И мы купили небольшую квартирку в Барселоне, на небольшой улочке, рядом с горой Монжуик. Здесь находится замечательный Музей Миро - такой огромный, что за один раз его не обойти, старая часть города, крепость. Когда я иногда бываю там, сажусь в укромном своем месте, а подо мной со всех сторон необозримое море, которое сливается с небом.

Я вообще очень люблю землю. Под Пушкино у меня был свой небольшой участок с лужайкой, на которой росли потрясающие цветы: пионы, клематисы, ирисы. Это тоже было для меня символическое место, от которого я в силу возраста отказалась - нет уже возможности ухаживать.

За всю жизнь я много путешествовала, была даже в Исландии и на Фарерских островах, где температура не поднимается выше 13 градусов. А в Норвегии я ела клубнику, и более сладкой и сочной ягоды я никогда не ела. Как красиво они живут - каждый сантиметр там прекрасен! И везде розы.

- Если вернуться к Баку, есть места, достопримечательности, которые вы ходите посетить, если будет свободнее время?

- Надеюсь, что нам повезет с погодой и будет время, свободное от репетиций. Очень хочется посидеть на берегу Каспийского моря, побывать в каком-то ресторанчике и попробовать местную рыбу.

- К своему юбилею вы написали книгу "Мой путь к "старухам" Малого театра". Расскажите об издании. Почему именно сейчас вы решили опубликовать свои дневники?

- Тут я не могу не вспомнить мою подругу - незабвенную Веру Максимову. Она долгое время была заместителем Юрия Мефодьевича Соломина. Один из ведущих театроведов Москвы, Вера выпускала журнал "Вопросы театра". Несколько лет назад у Малого театра была акция "Малый театр - фронту. Малый театр - Великой Победе": плыли на корабле по Волге, давали концерты, играли камерные спектакли и проводили творческие встречи. Атмосфера была потрясающая. И вот однажды мы с Верой сидели и разговаривали, речь зашла о каком-то событии, где наши мнения по поводу даты разошлись. Тогда я ей сказала, что знаю точно, когда это было, потому что у меня все записано. Рассказала о своих дневниках, о том, что я всегда записывала важные события, свои комментарии и отношение к ним, что дневники часто становились моим спасением. Она спросила, с какого времени я их веду, ответила, что сохранились они у меня с 1956 года, а писала я и раньше, но однажды мать нашла дневники, прочитала и обиделась, так как вела я их довольно откровенно. И вот те, ранние части утеряны. Когда я все это выложила Вере, она решила, что дневники надо непременно опубликовать. В двух номерах "Вопросов театра" она в свое время успела опубликовать часть из моих дневников со вставками из нашего с ней интервью. Вот так родилась идея книги.

Я очень благодарна театру за то, что к 80-летию сделали мне два таких подарка - издали эту роскошную книгу с фотографиями. Благодарна Марине Тимашевой и Лене Микельсон за работу над ней. И выпустили спектакль "Дальше - тишина" в постановке Юрия Соломина. Вот это и есть Юбилей для меня, а про 30 лет на сцене в следующем году я даже не думаю.

- Людмила Петровна, вы столько лет на театральной сцене, за эти годы сыграно множество ролей, созданы великолепные сценические образы. Скажите, есть роль, о которой мечтаете?

- Не могу сказать, что сейчас о чем-то мечтаю. Настолько я была поглощена выпуском спектакля "Дальше - тишина"... О чем еще можно мечтать?! Одна из моих любимых ролей - Мурзавецкая в "Волках и овцах": разве есть более интересная героиня?! У меня "Бешеные деньги", "Последняя жертва", "Царь Борис" - спектакли и роли, о которых я действительно мечтала. Я благодарю судьбу за то, что она мне дала. В текущем репертуаре у меня 10 названий. И "Женитьба" - еще одна моя недавняя премьера, и ее я тоже очень люблю. Восхищаюсь работами коллег в этом спектакле и благодарна Юрию Мефодьевичу, что взял в эту постановку.

- В СМИ пишут, что вы не задумывались о поступлении в театральное училище, просто однажды проходя мимо Щепкинского училища, увидели объявление о наборе на вечернее отделение. Скажите, верите в судьбу, и в то, что всё предрешено?

- В 16 лет, когда уже получила паспорт, я начала работать на почте, вставала в 5:30, разносила почту, а вечером шла учиться в школу рабочей молодежи. Я жила в своем мире, у меня особо не было близких людей, много читала, мечтала о разных профессиях, прочитав Генриха Манна, решила стать переводчиком, стала учить французский язык, ходила на подготовительные курсы, работала на Неглинной в тресте Главгаза и однажды, проходя мимо театрального училища имени Щепкина, увидела объявление, что набирают актеров на вечернее отделение...

В судьбу я верю абсолютно! Это не значит, что не сопротивляюсь ей порой. Просто я понимаю, что нужно собраться с силами и вытерпеть. Я, как птица Феникс, всегда возрождаюсь, но сначала дохожу до конца. Иногда бывает, что ничего не хочу, ощущаю бессмыслицу всего, а на данный момент я действительно достигла всего, о чем любой человек может мечтать. И вот сейчас судьба вновь подкидывает мне препятствие, но я верю, что это временно - "и это пройдет". Верю в то, что мной руководит какая-то высшая сила. Вечером прихожу после спектакля, сажусь на своей любимой лоджии и даю небу отчет за прожитый день, размышляю о том, что получилось, а что нет и что в некоторых случаях надо просто держаться...

А в училище в итоге я поступила благодаря Юрию Соломину, который оказался случайно на вступительных экзаменах. Они с Виктором Ивановичем Коршуновым уже набрали свой первый курс. Но он, увидев меня, сказал Коршунову: "Там такая девка, надо брать!" Уговорил - меня взяли. Как не верить в судьбу! Вторая моя судьбоносная встреча произошла с Соломиным, когда я окончательно ушла от Анатолия Васильева (прим. - театральный режиссёр, создатель театра "Школа драматического искусства", в 1987-1990 годах Людмила Полякова служила в этом театре). Подвернулись съемки на Киностудии им. Горького. Случайно, в соседней гримерной я встретила Юрия Мефодьевича, который в это время там тоже снимался. Он спросил, как я, что и где. Я честно ответила. И Юрий Мефодьевич пригласил меня работать в театр. И дальше, представить себе страшно, в 50 лет я переступила порог Малого театра. Считаю это знаком свыше, судьбой. Бог был где-то рядом в этот момент, блудная дочь вернулась. И так я была благодарна Малому театру, что он меня принял. Согласна была на все, на любую самую маленькую роль, - счастлива, что у меня снова есть дом, есть деньги, чтобы кормить своего ребенка.

Два года я проработала, меня вызвал Виктор Иванович Коршунов - нужно срочно вводиться в "Дядюшкин сон". А там огромная роль, 80 страниц текста. Дело в том, что театр собирался на гастроли в Казахстан, а актриса, которая играла Москалеву, не могла поехать из-за личных обстоятельств. И Коршунов тогда сказал, что "или я занимаю свое место в театре, или остаюсь при своих эпизодах". Я подумала, что ничего не теряю - согласилась. С тех пор стала получать большие роли.

- Были в жизни или творческой деятельности моменты, которые вы хотели бы изменить, если бы была такая возможность?

- Нет, ничего я не хотела менять, ни о чем не сожалею. Лет до 60 я могла танцевать - была другая фигура, а потом случилась серьезная операция, и я изменилась. Невероятное противоречие: внутри я была хрупкая и нежная, а снаружи крепкая и волевая. Тогда на этом противоречии можно было строить роли, но мне всегда доставались сильные героини. Но я и об этом не жалею. Люблю каждый момент своей жизни.

- Спасибо большое за интересную беседу, с нетерпением ждем вас в Баку.

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