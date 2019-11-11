Известный польский органист, профессор Роман Перуцкий на днях выступил с сольным концертом в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии.

Концерт, организованный телеканалом "Культура" Азербайджанского телевидения при поддержке Филармонии, прошел с успехом.

Корреспондент Day.Az побеседовала с известным музыкантом, который впервые посетил Азербайджан.

"Я приехал в Баку впервые. Я был в России, Средней Азии, но в этом регионе - никогда. Поэтому мне было очень интересно увидеть страну. Для музыкантов очень важно всегда знакомиться с культурой, особенно музыкальной культурой разных стран, потому что в них всегда можно найти что-то новое и полезное для себя.

В Баку мне подарили сборник нот органной музыки азербайджанских композиторов. Я раньше не встречался с этими произведениями, это что-то новое для меня, поэтому я их точно буду играть. И, наверное, я буду первым польским органистом, который сыграет азербайджанскую музыку.

Ты никогда не знаешь, где какое произведение исполнишь. У меня в год бывает более 100 концертов по всему миру. Может быть так, что азербайджанские произведения я впервые исполню в Италии. Увидим. Концертная программа всегда должна быть интересной, не односторонней, чтобы показать свои возможности и возможности инструмента, чтобы люди хотели тебя слушать. Для музыкантов это очень важно. Думаю, азербайджанские произведения разнообразят мой репертуар", - сказал музыкант.

Роман Перуцкий стал органистом, впечатлившись органом в Cathedral in Gdańsk Oliwa, где сегодня является главным органистом. Послушать инструмент 1782 года в Гданьск каждый год приезжает 2 миллиона слушателей. Музыкант учился игре на фортепиано и каждую неделю он посещал собор. Он думал о том, чтобы играть здесь, потому что молодому человеку было важно большое число слушателей. А их в соборе было достаточно, ведь в день там проходило по восемь концертов.

"Каждый концерт важен. Каждый город, каждый орган - уникален. Каждый свой концерт я играю как последний концерт в своей жизни. Так надо играть всегда. Мы даем все, что умеем - в технике, в голове, в сердце. Музыканту важно, чтобы каждый концерт был значимым", - добавил он.

Отметим, что Роман Перуцкий выступал с сольными концертами, а также с концертами в сопровождении камерных и симфонических оркестров по всей Европе, в России, Японии, Канаде, США и Австралии. В 2005 году он играл в Нотр-Даме в Париже и Гентском алтаре в Бельгии. Он также ведет мастер-классы в Польше, Португалии, Мексике, России и Франции.

Перуцкий окончил Гданьскую музыкальную академию (1985). Преподает там же с 1997 гогда. С 1992 года является директором Польской Балтийской филармонии в Гданьске, руководит также Гданьским конкурсом органистов имени Свелинка, Международным Оливским фестивалем органной музыки, Гданьским обществом "Musica Sacra" и др. Записал целый ряд дисков, в том числе "Приходскую мессу" Франсуа Куперена, признанную в 1991 году в Польше лучшей записью органной музыки. Награжден Орденом Святого Сильвестра (2008) за заслуги перед Католической церковью.

Франгиз Агаларова

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