Вы замечали, что большинство азербайджанцев, независимо от их профессии, возраста, мировоззрения, обладают некоей поэтичностью души? Что они могут философствовать, могут тонко чувствовать? Может поэтому мы так быстро развиваемся в сфере культуры и искусства? Может поэтому мы толерантны ко всему, но при этом обладаем своим "я", и не отходим от него? Может это заложено в гене нашей национальности?

Я задумалась об этом, потому что стала часто встречать талантливую молодежь, которая постигает искусство через собственные мысли, через собственный жизненный путь, а не через книги и рассказы других. Музыкант и актер Вюсал Рзасой - один из таких талантов. Он родился и рос в Нахчыване, стал хиппи, пустился в путешествия, стал музыкантом, выступал на разных площадках, в том числе, и в YARAT, затем стал актером в Государственном театре пантомимы, начал создавать новый жанр в искусстве...

Корреспондент Day.Az встретилась с Вюсалом и теперь приглашает читателей познакомиться с ним лично посредством неспешной беседы.

Я очень хочу сначала рассказать о предконцертном состоянии. Как все происходит? Ты стараешься выспаться. Долго не встаешь из постели, потому что до концерта ты очень много репетируешь и устаешь, а перед концертом надо отдохнуть. Иногда даже голос пропадает от многочасовых репетиций. Тогда ты день не разговариваешь и делаешь специальные упражнения для вокалистов. Но бывает, что у тебя есть другие запланированные дела, и ты не можешь перед концертом отдохнуть. Например, бывает, что я прихожу выступать после репетиций в Театре.

Но если у тебя свободный день, то ты поздно просыпаешься, завтракаешь, потом идешь в душ, потом опять кушаешь, потом идешь туда, где будет концерт, настраиваешь аппаратуру, потом остается несколько часов до мероприятия. И эти часы ты хочешь провести с близким человеком, другом. Потому что в эти часы волнение в тебе зашкаливает, и ты становишься, скажем так, капризным ребенком. Тебе нужно, чтобы рядом был человек, который будет тебя подбадривать и говорить, что все будет хорошо. Это как мать, подбадривающая ребенка, которая говорит ему, что у него все получится, а он вдохновленный бежит и читает стих, например. Поэтому артистам нужна забота друга перед выступлением.

Это меня приводит к мысли, что выступление на сцене - это своего рода ребячество, ты словно вновь становишься ребенком, как будто ты играешь какой-то спектакль, потому что ты вдруг чувствуешь себя любимым. Ты словно попадаешь в сон.

И дело совсем не в низкой самооценке. Наоборот, те, кто становятся артистами - у них высокая самооценка. Потому что ты должен быть сильно уверен в себе, чтобы выбрать этот путь артиста, так как это путь лишений. Ты выбираешь сложный путь, потому что веришь в себя. И друг тебе нужен не чтобы повысить самооценку, а чтобы придать некий шарм происходящему, дать улыбку, дать настроение, чтобы не повысить качество твоего исполнения, а чтобы обеспечить удовольствие, которое доставит твое исполнение зрителю.

Я вырос в Нахчыване. Мой отец играл на сазе. И, скорее всего, именно это вдохновило меня на занятия музыкой. Я в детстве слушал его исполнение, и мне это казалось очень романтичным. Мама, или отец, или их друзья читали стихи, а отец играл на сазе... Все-таки внутри меня уже был некий голос, который исполнял свою музыку. И как только у меня появилась возможность, чтобы обогатить этот внутренний голос, я занялся музыкой.

Самыми интересными годами своей жизни считаю 2012-2013. Это было бурное время, сейчас волн в жизни меньше. Это было еще до путешествия в Европу, у меня просто был такой возраст, что жизнь бурлила. Сейчас мне уже 33, и я словно достиг "Тихого океана". Уже после 20 лет с каждым своим днем рождения я становлюсь грустнее, потому что я старею.

Я влюбился в девушку-хиппи. Она была из Дании и прибыла в Азербайджан с группой Caspian Caravan. Они направлялись в Индию и по пути остановились в Азербайджане. Они стали моими гостями, я даже несколько раз выступил с ними. Тогда, наблюдая за их образом жизни, образом мышления, я понял, что мы на одной волне, что в нас есть особая жизнерадостность. Я понял, что их образ жизни, образ мышления - то, что мне нравится и вдохновляет меня. Эти чувства были во мне и раньше, но я не знал как в них разобраться, пока не встретил хиппи. После этого я стал путешествовать как хиппи.

Этот шаг мне дался очень легко, я сделал его как свободный художник (смеется). Я окончил университет в 2007 году. И к тому времени был вокалистом в своей рок-группе Tengri.

Став хиппи, я сначала путешествовал по Азербайджану, затем был в Грузии и поехал в Европу. Мне понравилось путешествовать, и если бы у меня была возможность, я с удовольствием побывал бы в Мали, других странах Африки, посетил бы Японию. Я пустился бы в путешествие хоть сейчас. Но даже отсутствие путешествия меня не беспокоит.

В том, какой я сегодня, как я мыслю, есть большая роль родителей. У нас нет большой разницы в мировосприятии, и они хорошо относятся к моей жизненной позиции.

Я всегда любил в музыке театральность. Даже старался в исполнение рок-музыки привнести некоторые актерские представления. Мы делали такие эксперименты в Театре пантомимы. Но я хочу попробовать заняться и оперным, профессиональным вокалом. Я хочу познать что-то новое в том, чем давно занимаюсь. Хочу научиться новому жанру для себя в музыке и вокале.

Последние годы я жил в странах Европы. Большую часть в Литве. Поехал я туда, чтобы участвовать в спектакле, где выступал с вокальными номерами. Дружба с этими людьми мне очень понравилась, и я начал работать с ними в некоторых постановках. После возвращения в Азербайджан я стал актером в Театре пантомимы, благодаря главному режиссеру театра, народному артисту Азербайджана Бахтияру Ханызаде, который поверил в меня, увидел во мне что-то.

Я занимался несколькими видами искусства. Играл рок. Занялся фотографией после знакомства с Дадо (известный фотограф Дадаш Адна - прим. ред.). У друзей художников учился рисовать. Некоторое время писал стихи и прозу. Потом я задумался, чем именно из всего этого мне больше всего хочется заниматься. Ответом стала музыка. Но к тому времени я уже 2 года играл в театре, что тоже мне очень нравилось. Я стал думать, как мог бы объединить музыку и театр на одной сцене. Я был в поиске где-то год. Даже когда был в Европе, я искал ответ на вопрос. Приехав в Баку, поработав в театре, я понял, что именно на театральной сцене это все можно объединить. Мне кажется, что то, что я хочу сделать - объединить все жанры искусства - возможно лишь на театральной сцене, поэтому начал работать над формой, которая позволила бы мне отразить задуманное.

Меня радует, что публика с интересом встречает мои эксперименты. Считаю, что тот, кто хочет заниматься искусством, должен созидать в той форме, которую он видит, которую ему подсказывает собственное сознание. Главное, чтобы форма была интересна ему самому.

Раньше я выступал под псевдонимом Viesuals. Это имя мне дали в Литве, на их языке это значит "ураган". Но новый формат моих концертов был представлен публике под псевдонимом Dali Baba.

Быть хиппи дальше мне не позволили мои цели. Быть хиппи, по мне, значит, ничего не ждать от жизни, быть счастливым каждое мгновение, тебе достаточно лишь созерцать. Некоторое время я жил так, и был счастлив. Ничего не изменилось, я могу быть таким. Но в то же время я хочу создавать музыку. И я создаю музыку для тех, кто счастлив лишь созерцать. И это моя цель - не созерцать, а создавать для тех, кто созерцает.

Франгиз Агаларова

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