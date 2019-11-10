В Международном центре мугама состоялось торжественное закрытие X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов и церемония награждения победителей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, учрежденный Центром молодых кинематографистов "Cinema", прошел 6-9 ноября при организационной поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта Азербайджана с участием Гильдии продюсеров Азербайджана и Киноцентра "Низами".

В предыдущие годы кинофорум проходил под названием Международный кинофестиваль короткометражных фильмов "START", а с 2019 года носит название - Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов. В этом году на фестиваль было представлено 3484 короткометражных кинокартин из 79 стран мира. На участие в национальной программе и конкурсе "Cinemobil" было направлено 84 работы. По решению отборочной комиссии в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля "Qizil nar" ("Золотой гранат") приняли участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Победители X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА:

Диплом зрительских симпатий

- "Elders" ("Старейшины"), режиссеры - Рамин Фарзани и Париса Седаи Азер (Иран).

- "Nanuli and Gogi" ("Нанули и Гоги"), режиссер - Мариам Агладзе (Грузия)

Специальный приз Центра молодых кинематографистов "Cinema"

- "Akif" ("Акиф"), режиссер - Харун Байсан (Турция).

- "Parivash" ("Париваш"), режиссер - Амина Моншизаде (Иран)

Диплом от членов жюри

- "The absolute Baghatyr", режиссер - Елена Порошина (Россия, Эстония)

- "Not Today" ("Не сегодня"), режиссер - Марин Джейкоб (Бельгия)

- "Final choice" ("Последний выбор"), режиссер - Амиль Мамиев (Азербайджан)

Специальный приз жюри

- "The Last Client" ("Последний клиент"), режиссер - Анна Урбанчик (Польша)

- "Imaginal" ("Воображение"), режиссер - Гаспар Гранье (Бельгия)

"Лучший анимационный фильм" и "Лучший режиссер анимационного фильма"

- "Daughter" ("Дочь") режиссер - Дарья Кашчива (Чехия)

"Лучший документальный фильм"

- "Across the Andes" ("Через Анды"), режиссер - Генрих Далбринг (Швеция)

"Лучший режиссер документальный фильм"

- Ийель Рейт (Израиль) - фильм "My Father's Son" ("Сын моего отца")

"Лучший режиссер художественного фильма"

- Иван Григолюнас (Россия) - фильм "Three days of Klava Grachova" ("Три дня Клавы Грачёвой")

"Лучший художественный фильм"

- "Brotherhood" ("Братство"), режиссер - Марьям Джубор (Канада, Тунис, Катар, Швеция).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС:

Дипломы от членов жюри

- "Bərə" ("Паром"), режиссер - Кюрчайлы Мамедов

- "Skat" ("Скат"), режиссер - Саддам Мехтиев

- "İki ağac" ("Два дерева"), режиссер - Руслан Ибрагимли

Специальный приз Центра молодых кинематографистов "Cinema"

- социальный ролик "Altsheymer" ("Альцгеймер"), авторы - Гюльнар Аскери и Парвиз Рашад

"Лучший сценарий"

- Тюркан Заманова - сценарий к фильму "Dan yeli" ("Утренний ветерок")

"Лучший социальный ролик"

- "Qız oxusun" ("Пусть девочки учатся"), режиссер - Гюнель Гадирова

"Лучший документальный фильм"

- "Küy simfoniyası" ("Шумовая симфония"), режиссер - Вюсал Гаджиев

"Лучший документальный фильм"

- "Справка", режиссер - Пярвиз Гасанов

В состав жюри международной программы вошли - обладатель ряда кинонаград, режиссер театра и кино Ильгар Сафат (Азербайджан), обладатель "Золотой пальмовой ветви" 65-го Каннского кинофестиваля, кинорежиссер Резан Ешилбаш (Турция), обладатель наград более 60 зарубежных кинофестивалей, режиссер Керим Азими (Иран), директор Международного фестиваля документального кино CineDOC-Tbilisi Арчил Хетагури (Грузия) и заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, писатель, актер и режиссер Бахрам Багирзаде (Азербайджан).

В состав жюри национальной программы фестиваля - народный артист Азербайджана, актер и режиссер Видади Гасанов, заслуженная артистка Азербайджана, актриса театра и кино Гюльзар Гурбанова, директор фестиваля DokuBaku Film, режиссер Имам Гасанов.

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