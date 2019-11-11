В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 27 ноября в 19:00 будет представлена концертная программа с участием известного азербайджанского исполнителя на таре Арслана Новрасли. Об этом сообщили Trende в пресс-службе филармонии, передает Day.Az.

Арслан Новрасли выступит в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Валида Агаева. На вечере прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Тофига Бакиханова, Вольфганга Амадея Моцарта.

Отметим, что Арслан Новрасли - старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, лауреат и победитель многих фестивалей и конкурсов, первый исполнитель, который применил стандарты гармонического джаза на таре.

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