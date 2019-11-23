Майкл Гуттман - выдающийся скрипач, главный дирижер и музыкальный директор Брюссельского камерного оркестра. Европейская пресса назвала его "Шагалом среди скрипачей". Ему присуще удивительное богатство и глубина звука. В середине ноября Гуттман выступил в столице Азербайджана с двумя концертными программами. Первый концерт состоялся на сцене Международного центра мугама, где скрипач играл в тандеме с известной российской пианисткой Ольгой Домниной. Вторая программа с участием Гуттмана прошла на сцене Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, на ней скрипач выступил в сопровождении Симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Мустафы Мехмандарова. О визите в Баку, азербайджанской музыке и публике Майкл Гуттман рассказал корреспонденту Trend Life.

- Майкл, в Баку прошел ваш концерт с известной пианисткой Ольгой Домниной. Расскажите, как сформировался ваш творческий тандем.

- Это был наш первый концерт. Мы знаем друг друга уже пару лет, а вот выступили вместе впервые. Это мой третий визит в Азербайджан, до этого я выступал на Габалинском международном музыкальном фестивале и Международном фестивале Мстислава Ростроповича.

- Как ощущаете себя в нашей стране?

- У каждого из нас только один настоящий дом, но есть несколько городов в мире, которые ощущаешь своим домом. Баку, так нравится и так мне импонирует, что для меня это город, в который я хочу возвращаться, где я себя чувствую всегда хорошо и уютно. Это редкое чувство, потому что я много гастролирую, и редко могу сказать, что ощущаю себя как дома.

- Один из ваших концертов прошел на сцене Международного центра мугама, скажите, а сам азербайджанский мугам вам удалось послушать?

- Вначале скажу, что в Международном центре мугама - прекрасный зал, там хорошая акустика. Что касается азербайджанского мугама - в Баку нас часто приглашают в разные места и там всегда звучит мугам. Я люблю фольклорную музыку. И всегда стараюсь выстроить свою концертную программу так, чтобы была и народная музыка тоже. В следующий свой визит в Баку очень хочу подготовить программу, где будут совмещены мугамные произведения и классические.

- Знаю, что концерт в Баку вы играли на скрипке Гварнери. Наверное, у вас целая коллекция инструментов?

- Еще мои родители начали коллекционировать инструменты. У меня в коллекции только итальянские инструменты кремонских мастеров. С 1700 года по 1750 годы - это был "золотой" период создания самых известных инструментов. Вот тогда была россыпь знаменитых инструментов, которые сегодня мы все знаем. Первый инструмент, на котором я играл, был австрийским, из Тироля. Потом я играл на очень маленькой скрипке Страдивари. Есть два очень известных семейства скрипичных мастеров - Страдивари и Гварнери. Скрипки Страдивари - это как мустанг, ты должен уважать скрипку, ты должен за ней следовать, здесь не ты главный, а она. С Гварнери - главный ты, ты руководишь, и скрипка ждет от тебя инициативы.

- Поэтому вы выбрали скрипку Гварнери?

- Да, многие солисты предпочитают скрипки Гварнери. То какую скрипку выберет музыкант, зависит от характера исполнителя, от его личности.

- Расскажите сколько скрипок у вас в коллекции и где вы их храните?

- На всех моих скрипках играют талантливые музыканты. Я даю молодым музыкантам на них играть. Никогда не было такого, чтобы скрипка возвращалась ко мне в плохом состоянии. Все очень трепетно относятся к инструменту, и конечно, следят за его состоянием. Традиция предоставлять инструмент молодым талантливым исполнителям пришла ко мне от моего педагога Исаака Стерна. Хорошая скрипка открывает совершено другой мир для талантливого музыканта. Также я отдаю инструменты для конкурсов. Например, скрипач Марк Бушков в декабре приедет в Баку и вот он будет играть на моей скрипке, выступая с этим инструментом он стал лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

- Второй ваш концерт в Баку был с оркестром под управлением молодого азербайджанского дирижера Мустафы Мехмандарова. Сколько времени вам потребовалось, чтобы сыграться?

- Мы играли Концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха, он относится к классическому репертуару, и не нужно очень много времени на репетиции, потому что все подготовлены. На первой репетиции мы находили баланс, контакт... А на второй - уже получалось здорово, темпераментно и проникновенно. Мустафа - замечательный дирижер, очень хорошо реагирует, понимает что нужно солисту.

- С кем из азербайджанских музыкантов вы лично знакомы?

- На Габалинском фестивале я выступал вместе с Фархадом Бадалбейли. Он удивительный, замечательный пианист. Также слышал запись совместного исполнения скрипача Вадима Репина и азербайджанского пианиста Мурада Гусейнова. Уровень музыкального образования в Азербайджане очень высокий, мы это видим по ведущим музыкантам страны. Потому что если система может вырастить таких музыкантов, значит, она хорошая и работает.

- Что можете сказать об азербайджанской публике, как она воспринимает музыку, которую вы исполняете?

- Люди в Азербайджане невероятно гостеприимные, дружелюбные, открытые. Все распахивают свою душу. Считаю, что публика в Баку проявляет подлинный интерес к классической музыке, к творчеству зарубежных музыкантов, которые приезжают в город. Здесь ты действительно хочешь отдать свой максимум публике, стараешься на все двести процентов, а не на сто, потому что ты видишь заинтересованность в музыке, и не видишь равнодушия. Все кто приходит на концерт в Баку -не случайные люди. Это люди, которые серьезно увлечены классической музыкой.

- Как вы бы охарактеризовали в целом азербайджанскую музыку?

- Богатство звуковой палитры, народная музыка очень ритмичная. Творчество Гара Гараева я объяснил бы так - это Дмитрий Шостакович с очень богатой палитрой, с радугой...