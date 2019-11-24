В Пекине при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Китае, Китайская народная ассоциация дружбы с зарубежными странами прошла концертная программа под названием "Вечер азербайджанской музыки".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди зрителей концерта, который является одним из мероприятий, реализуемых Фондом Гейдара Алиева по популяризации и пропаганде за рубежом азербайджанской культуры, были руководители и официальные лица Коммунистической партии Китая, министерства иностранных дел, Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, послы Турция, России, Австрии, Люксембурга и ряда других стран в Пекине, дипломаты, ученые, представители пекинской общественности, азербайджанцы, проживающие и обучающиеся в этой стране.

Выступивший перед концертом посол нашей страны в Пекине Экрем Зейналлы сказал, что в последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей во всех направлениях.

Касаясь гуманитарного сотрудничества между двумя странами, посол Э.Зейналлы рассказал о сотрудничестве, основа которого была заложена подписанным два года назад Меморандумом о взаимопонимании, между Фондом Гейдара Алиева и Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами.

Было отмечено, что данный документ также включает в себя проведение различных мероприятий, направленных на еще большее сближение наших дружественных народов и взаимную популяризацию культур. Не случайно, что в декабре прошлого года в Пекине состоялся совместный концерт азербайджано-китайской дружбы. Концерт под названием "Азербайджанский музыкальный вечер" также способствует продолжению этой традиции и широкому распространению азербайджанской культуры в Китае.

Неслучайно, что в декабре прошлого года в Пекине состоялся концерт азербайджано-китайской дружбы, совместно организованный Ассоциацией и Фондом. Концерт под названием "Азербайджанский музыкальный вечер" вносит вклад в работу по продолжению этой доброй традиции и более широкой пропаганде азербайджанской культуры в Китае.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, играет неоценимую роль в достойном представлении и пропаганде азербайджанской культуры за рубежом.

Затем сцена была предоставлена мастерам искусств Азербайджана. В исполнении известных азербайджанских музыкальных коллективов "Амарок" и "Талант" прозвучали азербайджанские народные и авторские песни, замечательные национальные танцы.

Зрители встретили выступления мастеров искусств Азербайджана с аплодисментами.