Известный мексиканский писатель Давид Тоскана находится в Азербайджане, в рамках визита, организованного Посольством Мексики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В течении этой недели имеет место ряд мероприятий с участием автора, направленных на познание современной литературы обеих стран и знакомство с творчеством Давида Тосканы.

В этой связи, 25-го ноября Давид Тоскана, в сопровождении посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, встретился с директором Государственного переводческого центра, писательницей Афаг Масуд. Стороны поговорили о возможностях перевода произведений Давида Тосканы на азербайджанский язык и затронули перспективы взаимного продвижения национальных литератур.

Продолжающиеся мероприятия и встречи с участием писателя Давида Тосканы завершатся встречей мексиканского писателя с публикой в Бакинском Книжном Центре, 29-го ноября в 18:00 ч. Таким образом, читатели смогут принять участие в беседе о современных течениях мексиканской литературы и произведениях Давида Тосканы.

Давид Тоскана родился в 1961-ом году, в мексиканском городе Монтеррей. Является автором таких проихведений, как "Станция Тула", "Святая Мария Цирка", "Плач по Мигелю Прунеде", "Последний читатель", "Яркая армия", "Мосты Кёнигсберга", "Еванхелия" и "Олегарой". Участвовал в Международной Программе Писателей Универститета Айовы и Berliner Künstlerprogramm. Является членом Национальной Системы Творческих Лиц.

Его роман "Последний читатель" удостоился премий Антонина Артауда и Хосе Фуэнтеса Мареса. "Яркая армия" получила премию имени Хосе Марии Аргедаса, представленной Домом Америки. "Олегарой" был награжден премией имени Хавьера Вийауррутиа 2017 и Латиноамериканской премией имени Елены Понятовской. В целом, произведения автора были переведены на 14 языков.