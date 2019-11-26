В Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоялся концерт под названием "Национальные музыкальные инструменты - наше национальное богатство".

В рамках концертной программы в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев) выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов: Шахрияр Маилзаде (тар), Орхан Солтанов (балабан), Фидан Заманзаде (канон), Гюнель Гасымова, Кянан Гусейнов (гитара), Гейдар Гафаров (скрипка), Рагима Гафарлы, Тогрул Аббаслы (тар), Солмаз Ибрагимова, Васиф Джавадов (тар), Садиг Гасымов, Ибрагим Гунбатов (тар), Исмайыл Мамедов, Самир Асадли (тар), Азад Насибли (тар).

В их исполнении прозвучали произведения Фикрета Амирова, Тофика Гулиева, Джахангира Джахангирова, Октая Кязыми, Рамиза Миришли, Сулеймана Алескерова, Васифа Адигезалова, Тофика Бакиханова, Саида Рустамова, Гамбара Гусейнли и др.

Директор Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева, художественный руководитель "Gənclərə dəstək" Мурад Адыгезалзаде в беседе с Day.Az отметил, что музыкальные инструменты, являющиеся национальным достоянием нашего народа, отличаются богатством и разнообразием.

"Мы должны учесть, что молодежь проявляет очень большой интерес к национальной музыке. Проводимые в нашей стране конкурсы и фестивали еще больше повышают этот интерес. В творчестве наших великих композиторов слышны национальные мотивы, они использовали в своем творчестве азербайджанские национальные музыкальные инструменты. Наши великие классические произведения были созданы на основе национальной музыки. Мы должны повысить долю национальной музыки в нашей общей музыкальной культуре. В таком случае мы защитим свой путь, сохраним наши традиции, а молодежь будет жить, работать в национальном духе", - сказал М. Адыгезалзаде.

"Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Филармонией, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор Филармонии, народный артист Азербайджана, пианист Мурад Адыгезалзаде. Координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

Н. Гасымова