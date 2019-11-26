В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие выставки заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной под названием "Кялагаи: шелковые крылья", сообщает Trend Life, передает Day.Az.

Выступая на мероприятии председатель Национального комитета ICOM Азербайджана, директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что выставка приурочена к пятилетнему юбилею включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Было отмечено, что в экспозицию вошли более 30 экземпляров платков кялагаи из личной коллекции Инны Костиной, а также 30 ее авторских панно, выполненных на шелке в технике батика.

В основу концепции выставки лег синтез традиционного, то есть классического, и авторского, то есть современного подхода к искусству росписи по шелку. На выставке панно Инны Костиной, созданные специально для данного проекта, соседствуют с кялагаи, изготовленными в Шеки и Баскале в прошлом веке по старинным технологиям различными авторами. Есть среди них и собственная авторская работа Инны Костиной. Это фиолетовый кялагаи с золотистым орнаментом, созданный в 2003 году на творческом форуме в Баскале. Там в центре шелководства "Кялагаи", основанном Реной Ибрагимбековой и Джалилом Тарвердиевым - Инна Костина вместе с другими азербайджанскими художниками по шелку создавали кялагаи по собственным эскизам, но с учетом всех старинных технологий.

В своих выступлениях член Союза художников Азербайджана Джалил Таривердиев, заведующий сектором изобразительного и декоративного искусства министерства культуры Азербайджана Галиб Гасымов, профессор Азербайджанской государственной академии художеств, заслуженный работник культуры Мамедгусейн Гусейнов дали высокую оценку творческой деятельности Инны Костиной.

В свою очередь Инна Костина рассказала, что в проекте к кялагаи у нее авторский подход.

"Меня интересуют кялагаи не в качестве женского головного убора, а как произведения искусства. В экспозиции представлены кялагаи из моей личной коллекции, они все уникальны, так же к этой экспозиции я подготовила около 30 панно в технике холодная батика, а сами кялагаи созданы в технике горячего батика. В итоге получился синтез двух техник исполнения. Отмечу, что буквально две недели назад на Ташкентской международной биеннале прикладного искусства пилотная часть этого проекта заняла второе место, и была тепло встречена участниками и гостями мероприятия", - подчеркнула Костина.