Day.Az представляет интервью с молодым азербайджанским фотографом, обладательницей двух золотых медалей и премии "Жан Ларивье" Майей Багировой, окончившей самую престижную школу во Франции - "Speos international photography school Paris".

Я уже окончила консерваторию, когда решила стать фотографом. Чтобы заниматься музыкой, нужно было иметь терпение, усидчивость, а я совсем иная, я люблю видеть мир по-другому. Мне нравится ходить по улицам, исследовать мир, знакомиться с новыми людьми и сохранять моменты в виде фотографий.

В школе фотографии я училась хорошо. Но первый год "воевала" с французами (смеется). У них другой подход к ученикам и мне не нравилось, что студентам давалось слишком много ненужной свободы. У педагогов нет плана, они просто приходят на урок и еще не знают, чему буду учить. Студенты в это время заняты своими делами. А я платила за обучение, и мне не хотелось просиживать штаны на уроках. На второй год я начала с ними общаться по-человечески. И теперь можно сказать, что я потратила два года обучения ради престижного диплома.

Для дипломной работы я выбрала две темы - "Женщины Азербайджана" и "Свобода, равенство, братство". Эти слова написаны на каждом углу Франции, но если спросить у французов, что для них "свобода", они будут говорить то, что написано в Википедии. То, что они все отвечают на вопрос одинаково, говорит о том, что у них нет своего мнения. Поэтому я выбрала эту тему. В своей работе я спрашиваю у людей, которые живут на улицах, что для них значит "свобода, равенство и братство". Я снимаю их портрет с каким-то символическим элементом в кадре. И их ответы намного интереснее, чем у обычных жителей Франции.

Французы всегда хотят увидеть наш Азербайджан. Мне преподаватели всегда говорят, почему ты не знакомишь нас с Азербайджаном, почему ты не показываешь нам свою страну и т.д. Поэтому я решила создать проект "Женщины Азербайджана". Я была в разных регионах своей родины и снимала наших пожилых женщин. Особенно меня впечатлило, что у всех были обручальные кольца на пальцах, хотя мужей у них уже не было.

Я умею наблюдать. Наверно, поэтому мои фотографии получаются естественными. В музыке у меня не хватало терпения сидеть и играть, но с фотографией все иначе, я могу сесть где-то на улице, наблюдать за окружающим миром и поймать один единственный момент. Это получается внезапно, ты видишь кадр и начинаешь фотографировать.

Чтобы увидеть красоту, надо пройти через многое. Человек должен пережить неудачи, пострадать. Нужно чувствовать, просто так ничего не добьешься, работы не получаются гениальными. Ты должен пережить разлуку, потерю близких... Я не хочу и не могу жить спокойной жизнью, у меня всегда происходят драмы.

На первое место я всегда ставлю свои чувства. То, какой выбор я сделаю, зависит от моих чувств. Я такая, какая есть и я буду выбирать то, что хочу. Толчок на какие-то действия всегда идет из души. Я дружу сама с собой, всегда советуюсь с собой и слушаю только себя.

Чтобы стать фотографом, нужен плохой фотоаппарат, хороший взгляд, "третий глаз". Не знаю, как объяснить присутствие третьего глаза, который открывается в момент съемки, это все на уровне чувств. Это как читать между строк, видеть то, что не видят другие, "видеть привидения в произведениях".

Я переживаю. Я всегда в себе вижу стресс, не могу себя успокоить. Я не задумывалась о том, что меня беспокоит. Может быть, мне чего-то не хватает. Я чувствую себя в Париже слишком одинокой. Мне не хватает теплоты. Но я люблю жизнь. Я люблю весь мир.

Я не строю планов на будущее, я живу сегодняшним днем. Хотя у меня есть мечты. Я люблю автопортреты и в один прекрасный день я сделаю выставку. А еще я мечтаю когда-нибудь открыть в Баку школу фотографии и стать учительницей. Я готовлю себя к этому. Но до этого мне надо привыкнуть к выставкам, к людям, к их желанию фотографироваться на выставках, а не смотреть работы. Мне интересно, о чем люди думают, что они видят, что они чувствуют, когда смотрят фотографии. Это же мгновения, в которых они могут найти себя или найти то, чего не вижу я. Но люди не замечают ничего и мне от этого обидно. Я хочу, чтобы люди говорили.

Франгиз Агаларова