В 2020 году исполняется 50 лет со дня выхода на экраны любимого миллионами зрителей отечественного фильма "Ulduz" ("Улдуз"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этой датой, Национальная цифровая студия "Баланс" восстановила киноленту. Третьего декабря в 19.00 в Киноцентре "Низами" зрителям будет представлена обновленная версия фильма.

Кинокартина "Улдуз" была снята в 1964 году на киностудии "Азербайджанфильм" по одноименной оперетте композитора Сулеймана Алескерова. Режиссер фильма - Агарза Гулиев. Первый показ музыкальной кинокомедии состоялся в кинотеатре имени Низами (ныне - Киноцентр "Низами") 29 марта 1965 года.

В фильме снялись известные артисты - Башир Сафароглу, Лютфали Абдуллаев, Насиба Зейналова, Сиявуш Аслан, Малейка Агазаде, Гаджибаба Багиров, Бахадур Алиев и другие. "Улдуз" - музыкальная кинокомедия о любви двух молодых людей, а также работе в колхозе.

Вход на показ свободный.