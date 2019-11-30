В связи с большим интересом к детскому музыкальному шоу "Сказочное путешествие с любимыми мультгероями" организаторы спектакля приняли решение повести повторный показ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьера спектакля состоялась 24 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, и вызвала повышенный интерес зрителей. В связи с этим организаторы приняли решения повторить показ музыкального шоу 26 января 2020 года.

Представление с участием любимых сказочных героев станет настоящим подарком для юных зрителей. Они погрузятся в незабываемую интерактивную музыкальную программу с участием веселого Микки Мауса, супергероя Халка, могучего Тора, блистательного Капитана Америка, неутомимого Тарзана, очаровательной Джейн, загадочной Малефисенты, волшебной Авроры, милейших Принцесс, эпатажных кукол L.O.L и многих других любимых героев комиксов и мультфильмов.

Юные зрители смогут принять непосредственное участие в шоу, помогать своим любимым героям в увлекательном и весёлом путешествии по сказочным Вселенным.

Начало в 12.00 и 15.00

Билеты продаются в кассе театра, в централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Телефоны для справок: (+99412) 493 00 63, (+99450) 856 01 02

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az.