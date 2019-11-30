В рамках одного из проектов Международного центра мугама "Путешествие в мир мугама" четвертого декабря в Центре культуры имени В.Мустафазаде Пираллахинского района состоится очередной концерт, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Проект "Путешествие в мир мугама" реализуется Международным центром мугама при поддержке Главного управления культуры города Баку.

Данный проект стартовал в июле текущего года и продолжится до декабря. Целью проекта является пропаганда мугама, являющегося образцом народного музыкального наследия.

В рамках проекта состоялись концерты в Центре культуры посёлка Гызылдаш, Центре культуры имени Г.Аббасова поселка Маштага, Доме культуры имени А.Р. Гобустанлы поселка Гобустан, Центральном доме культуры Бинагадинского района, во Дворце культуры Сураханского района и Центре культуры поселка Нардаран.

Прекрасное исполнение музыкантами мугамов и народных песен на этих концертах было тепло встречено зрительской аудитории.