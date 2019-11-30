Солисты Отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана, прапорщики, заслуженная артистка Сабина Асадова и Кянан Гадимов стали лауреатами XIV Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша - 2019 ", заняв второе место в номинации "Виват, Победа! ", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сабина Асадова и Кянан Гадимов выступили с композицией на азербайджанском языке "Ey, Vətən!" (музыка - Эльза Ибрагимова, слова - Аслан Абдуллаев) из репертуара легендарного Рашида Бейбутова, которое сопровождалось видео материалом достопримечательностей Азербайджана.

Фестиваль был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прошел в Центральном академическом театре Российской Армии. На открытии участников и гостей приветствовал заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.

18 финалистов из России и стран СНГ прошли жесткое сито отборочного тура из 112 конкурсантов. Они боролись за призы в шести номинациях: "Лучший вокально-инструментальный ансамбль", "Лучший вокальный ансамбль", "Лучшее исполнение песен профессиональных авторов", "Авторская песня", "Боевая подруга - гармонь" и "Виват, Победа!".

Гран-при фестиваля был удостоен 69-летний ветеран Вооруженных Сил России Владимир Емцев, выступив с песней Александры Пахмутовой и Михаила Львова из кинофильма "Горячий снег".

Фестиваль был проведен Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации, Департаментом культуры минобороны России и Центральным домом Российской армии имени М.В.Фрунзе.