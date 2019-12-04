Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс посетил Центральную научную библиотеку НАНА. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, посол подарил библиотеке ценнейшие книги о материально-культурном наследии Нидерландов.

Во время встречи, руководитель библиотеки Лейла Иманова напомнила о заслугах организатора данного мероприятия - Директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова в деле просвещения Азербайджана.

Далее руководитель библиотеки передала слово Эльхану Алескерову.

Эксперт-политолог высоко оценил роль научной библиотеки, назвав его "центральным мозгом Азербайджана", консолидирующим в себе материально-культурные ценности страны.

Были отмечены факты передачи ценнейших документов в фонд библиотеки. К ним относится первая научная работа по роману "Али и Нино" Эльхана Алескерова, исследование жизни азербайджанского партизана Мамеда Мамедова, лекции голландских ученых об Азербайджане и другие.

В свою очередь, посол Онно Керверс в своем выступлении отметил перспективу более глубокого культурного сотрудничества и интеграции Нидерландов с Азербайджаном. Посол положительно оценил деятельность "голландского кружка", организованного Научным Центром.

В конце мероприятия, главный библиотекарь Центра Фарида Сулейманова представила развернутый доклад относительно истории, культуры и известных личностях Королевства Нидерланды.

Отметим, что данное мероприятие было инициировано директором экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым. В числе его многочисленных заслуг можно отметить находку древней карты Азербайджана в Лейденском Университете Нидерландов.