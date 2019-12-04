Заслуженный артист Азербайджана Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазовым и электронным музыкантом, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

Как сообщает Day.Az, имя азербайджанского музыканта официально включено в обширный музыкальный список Warner Music Group.

Отметим, что в лейбле выпускались и выпускаются Арета Франклин, Эдит Пиаф, "Doors", Бред Мельдау, Нил Янг, Майкл Бубле, Фил Коллинз, Авишай Коэн, Дэвид Гетта, Muse, "Deep Purple", "Bee Gees", Девид Боуи, Алис Купер, Эрик Клептон, "Blur", "Liam Gallagher", "Daft Punk", "Gorillaz", "Green Day", Бруно Марс и сотни других всемирно известных имен.

Отметим, что контракт, подписанный с таким звукозаписывающим гигантом, представляет собой дверь, открывающую новые перспективы не только для музыканта, который в начале ноября отметил свое 30-летие, но и для азербайджанской музыки в целом - в соответствии с соглашением, подписанным с Warner Music Group, на этом лейбле будут выпущены два альбома.

Добавим, что первый альбом Исфара Сарабского, выпущенный Warner Music Group, будет записан в жанре джаза и его выход запланирован на июнь 2020 года, а перед выходом диска будут презентованы две композиции.

В рамках промо тура в поддержку будущего альбома музыкант будет выступать на различных фестивалях в Европе, где запланированы и сольные выступления во множестве городов - известно, что альбом будет презентован в Гамбурге 11-12 июня 2020 года.

Второй альбом И.Сарабского будет относиться к жанру электронной музыки, его первый сингл ожидается в августе-сентябре 2020 года, сам диск увидит свет в конце 2020 года.