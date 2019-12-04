Day.Az представляет интервью с молодой художницей, членом Союза художников Азербайджана, Президентской стипендиаткой, которая в данный момент проживает в Германии, Гюнай Шамсиевой.

Искусство меня окружало с детства. Я родилась в творческой семье. Мои родители Али и Вероникa Шамсиевы, замечательные талантливые художники, тонкие люди искусства. Еще с самого раннего детства мы посещали музеи, выставки, театры, концерты, премьеры в Театре оперы и балета, тем самым родители привили мне и моему брату (который также превосходный живописец) любовь к самому прекрасному, любовь к искусству и культурному наследию.

С ранних лет я увлекалась литературой и поэзией, полюбила творчество Шекспира, Гёте, Миллера, Физули, очарованная его величайшей поэзией, позже я написала его портрет в своей интерпретации.

Живописью я занимаюсь с пяти лет, и в том же возрасте ко мне пришло осознание того, что я рождена быть художником. В шестилетнем возрасте я сделала свою первую персональную выставку (для родных). Пока родителей не было дома, я превратила свою комнату в галерею, расклеив по всему периметру комнаты все свои рисунки. Чему они обрадовались, за исключением испорченных обоев (смеется). Благодаря своим родителям, которых я считаю своими первыми учителями и наставниками, я достигла значительных творческих успехов.

Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, училась в художественном училище имени Азима Азимзаде, многие годы занималась хореографией. С самого детства я вела активную творческую деятельность: участвовала во многих молодежных выставках, организованных председателем Союза художников Азербайджана Фархадом Халиловым, побеждала на конкурсах и выставляла свои картины во многих галереях. Мне посчастливилось обучаться мастерству у известных азербайджанских художников и прекрасных наставников как Тахир Тахиров, Уджал Ахвердиев, Елена Ахвердиева, Агали Ибрагимов.

Моему переезду в Германию посодействовал один интересный случай. Я только окончила с отличием Азербайджанский государственный университет культуры и искусств и готовилась к поступлению в магистратуру в Азербайджанскую государственную академию художеств. В то время я работала вместе с моим отцом, известным азербайджанским художником Али Шамси в нашей мастерской в Ичеришехер, двери которой всегда открыты для ценителей искусства и посетителей нашей столицы. Однажды мастерскую посетила ректор Берлинской академии искусств. На неё произвело сильное впечатление мое творчество, и она пригласила меня продолжить свое обучение в Берлине.

Так как до этого мне уже доводилось бывать в Германии, когда выиграла конкурс на тему "Германия глазами художника - три цвета: черный, красный, золотой" и была приглашена посольством Германии в Азербайджане на недельную культурную экскурсию в Берлин, у меня уже сложилось приятное впечатление об этой стране и о ее культурной жизни. Меня очень вдохновляла возможность приобретения нового опыта, раскрытия своего творческого потенциала и обмена культурными ценностями.

Несмотря на то, что культура, искусство и связанные с ними дискурсы были частью моей жизни с раннего возраста, в начале своего обучения в Берлинской академии искусств меня одолевало сильное волнение и чувство ответственности, потому что я была первой азербайджанкой, поступившей в эту академию.

Со временем у меня сложились дружеские, доверительные отношения с профессорами и студентами, и я поняла, что мое волнение было напрасным. Несмотря на различные модели образования, технические навыки, приобретенные мною в Баку, были очень высоко оценены в Германии и многие европейские студенты были бы рады поучиться у азербайджанских мастеров. В свою очередь немецкая система образования более способствует развитию творческого потенциала студента, нахождению своего стиля, становлению его как личности, интеллектуала.

В 2018 году я с отличием окончила магистратуру в Берлинской академии искусств на факультете концептуальной скульптуры. Во время моего обучения неоднократно выигрывала различные конкурсы и принимала участие в многочисленных выставках и симпозиумах не только в Берлине, но и в Ден Хааге, Амстердаме, Тромсё в Норвегии, мной было создано несколько инсталляций и написано несколько научных трудов, один из которых: "Искусство как дипломатия: культурные диалоги между Берлином и Баку на примере современного изобразительного искусства" представлен в библиотеке университета.

В качестве следующего шага в моей академической и профессиональной карьере я хотела бы расширить свои знания и опыт в области культуры и решить текущие проблемы в международном культурном ландшафте. Сейчас я готовлюсь под руководством известной немецкой художницы и профессора Эльзы Габриэль к защите степени Meisterschülersstudium, которая по немецкой системе образования приравнивается к Doctor of Fine Arts. Свой проект "Kulturelle Luftbrücke" я планирую представить в берлинском музее в 2020 году.

Приобретенное образование международного уровня является очень важным опытом для меня. И сейчас я с радостью поддерживаю азербайджанскую талантливую молодежь в поступлении.

В Германии сосредоточено мультикультурное разнообразие, что выгодно выделяет ее на фоне других стран Европы. Говоря о Берлине, мне хочется отметить характерный ему синтез классического культурного наследия и современного концептуального/инновационного искусства. В Берлине насчитываться боле 500 галерей и 170 музеев, что способствует здоровой конкуренции. Где молодому талантливому художнику/деятелю искусства, не смотря на все сложности в свете колоссальной конкуренции, при усердии, тяжелом и упорном труде и, конечно же, вере в себя и в свое творчество/творение, есть все шансы на самореализацию.

Также мне очень нравится, что в Берлине ежегодно проводятся многочисленные культурные мероприятия, посвященные Азербайджану, в том числе и выставки талантливых азербайджанских художников. Одним из запомнившихся мне стал благотворительный выставочный проект "LIVE LIFE", который был призван привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Выставка была представлена в 2017-ом году в галерее "Берлин-Баку". Здесь были представлены произведения талантливых азербайджанских деятелей искусства, а инсталляция вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Сердце" пробудила сильный интерес германской общественности к современному искусству Азербайджана. Я считаю, что многогранности культурных событий и культурной жизни, способствует Берлину быть одним из самых продвинутых мегаполисов мира и тем самым привлекать талантливую молодежь со всего мира.

Я с гордостью слежу за культурной жизнью Азербайджана. И искренне радуюсь успехам своих соотечественников не только в Aзербайджане, но и за его пределами. Меня восхищает грандиозная работа, проделанная пространством современного искусства "YARAT," учрежденным Аидой Махмудовой, которая вдохновляет нашу молодежь и культурно ее обогащает. Благодаря их труду имена многих наших соотечественников на слуху на мировой арене искусства.

Прежде чем найти свой стиль, я прошла значительный творческий путь от реализма к концептуальному сюрреализму. Если раньше я увлекалась реалистической живописью и ставила перед собой задачу верного воспроизведения действительности (будь то портреты, пейзажи или натюрморты), мне было важно передавать их точные образы, правильное художественно-академическое построение, объемы, пропорции, глубину света и тени. С возрастом я пришла к пониманию того, что реализм ограничивает мою фантазию, ведь великие произведения искусства создаются не только результатом профессионального хорошего технического исполнения, а рождаются вдохновением, чувствами и фантазией. Сейчас моя творческая деятельность направлена на концептуальный/попсюрреализм.

В своем искусстве я объединяю живопись, скульптуру и философию. Для меня больше нет ограничений в арт-пространстве. Пространственная трансформация и выход из сложившихся рамок помогают мне создавать совершенно новые футуристические формы. В этом контексте я изучаю оптическую иллюзию, световое и цветовое решение, экспериментирую с различными формами и фактурами.

Мое искусство относится в первую очередь к личности: влияние общества на человека и индивида/личности на общество, а также отношения между человеком и окружающей средой.

Для меня важно заставить зрителя задуматься. В своих работах мне всегда интересно изучать универсальные законы мирового развития. Я имею дело с текущими мировыми проблемами, такими как мораль, экологические проблемы, толерантность, культурные ценности. Культурные диалоги между странами, городами и народами также играют важную роль в моем творчестве. В этом контексте искусство для меня - международный язык.

Я люблю все направления в изобразительном искусстве. Одно произведение мне нравится больше, другое меньше. Но мне сложно выделить что-то одно, так как каждое произведение будь то живопись, скульптура или графика, несет в себе частичку души творца. И если художник создавал свою работу с любовью и трепетом, как свою идею и мечту, то обязательно найдется тот, кто в полной мере прочувствует это произведение и полюбит его.

Мне нравится превращать пустоту белого полотна в произведение искусств, в жизнь полную цвета и чувств, рассказывающую свою историю, создающую пространство между художником и зрителем, которое дает возможность последнему интерпретировать произведение по своему, и тем самым погружаться в мир художника. Сначала искусство рождается в моей голове, это своего рода озарение, я вижу уже законченное произведение и впоследствии работаю над тем, чтобы вдохнуть жизнь, запечатлеть свое воображение/свою идею. Для меня самым прекрасным в живописи является процесс наслаждения красотой созданных форм, движениями линий, гармонией разных цветов, всевозможных оттенков, мягким переливанием таинственного кьяроскуро. Для проецирования объектов или изображения живописи я пользуюсь различными материалами, такими как акриловое стекло, полиэстер, металл, дерево, глина, холсты и краски. К сожалению, не все свои идеи мне удается реализовать либо из-за их грандиозных масштабов или колоссального финансирования для некоторых моих архитектурных проектов. Но, не смотря на это, я всегда записываю и зарисовываю свои идеи в надежде на их реализацию в будущем.

Меня очень вдохновляет музыка, и почти все свои произведения я создаю под классическую музыку. Я очарована творчеством Узеира Гаджибекова, Фикрета Амирова, Бетховена, Моцарта, Штраусa, Шопена, джаз-мугамом Вагифа Мустафазаде. На сюжет произведения меня может натолкнуть и хороший фильм, интересная литература, а иногда и сны.

Я стараюсь много путешествовать, потому что это очень важно для художника. Это позволяет познакомиться с красотой мира, его красочной палитрой, как и с интересными людьми, деятелями искусств, этническими культурами мира, обрести гармонию с собой и природой, научиться видеть красоту во всех проявлениях жизни.

Так как художник делится в своих произведениях своими мыслями, нежными чувствами, мечтами и эмоциями, ему всегда интересно, как зритель воспримет все это, не останется ли равнодушным.

Я принимала участие во многих выставках в Азербайджане, Грузии, России, Японии, Франции, Чехии, Нормандии, Болгарии, Норвегии, Германии и др. В процессе моего обучения в Германии меня очень поддерживала галерея "Берлин-Баку" и ее кураторы и галеристы Парвана и Ибрагим Эхрари. Мне посчастливилось принять участие во многочисленных проектах и организованных ими выставках не только в Германии, но и во всей Европе. Так, в 2019 году я приняла участие в одной из крупнейших выставок в городе Пловдивe (Болгария), который являлся в этот год носителем титула "Культурная столица Европы". Я была горда представлять азербайджанское современное искусство в Болгарии.

Франгиз Агаларова