Молодой азербайджанский актер Анар Халилов, живущий и работающий в Москве, снялся в фотосессии с известной российской актрисой, звездой фильма "Лёд" Аглаей Тарасовой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Над проектом работала фотограф Елена Дунаева.

Анар Халилов и Аглая Тарасова поделились на своих страницах в социальных сетях фотоснимками. Проект получил положительный отзыв от подписчиков актеров, среди которых также популярная российская исполнительница Полина Гагарина.

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт им. Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Берёзка", "Бархатный сезон" и других. Анар Халилов исполнил одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата "İçəri Şəhər" ("Внутренний город").

Аглая Тарасова - российская актриса. Одна из наиболее известных ролей - главная героиня в фильме "Лёд", за которую Тарасова была удостоена премии "Золотой орёл" (2019).