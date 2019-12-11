10 декабря на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он был вторым мэром Москвы и занимал эту должность в течение 18 лет, с 1992 по 2010 год. Юрий Лужков запомнился не только как харизматичная личность, который сделал многое для развития столицы России, но и своим своеобразным имиджем - на нем всегда была кепка. Он носил кепку всегда и везде, из-за чего предмет даже стал своеобразным мемом.

Интересно, что первую кепку Лужкову подарили в 1999 году во время визита в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ответ на подарок мэр Москвы сказал бакинцам: "Что такое кепка? Кепка - это радость общения, кепка - это то единство, которое делает нас похожими, кепка - это защита, кепка - это радость!".

Лужков считал этот головной убор самым удобным (по крайней мере, для мужчины). В ней можно было и на стройку поехать, и в Кремль на прием пойти, и в другую страну полететь. Кстати, эта кожаная кепка была продана в июле 2003 года на благотворительном аукционе, организованным "Комсомольской правдой", за 15 тысяч долларов при стартовой цене в 500 долларов. Вырученные средства пошли на ремонт московского Дома ребенка№ 22.

Впоследствии у мэра имелась целая коллекция кепок, в том числе меховая и серебряная. Причем, кепки Лужкова неоднократно продавались на аукционах. Но еще более дорогой аксессуар ушел с молотка в 2007 году. Это была серебряная кепка Лужкова весом 1,5 килограмма, которую продали её за 1 миллион долларов, и деньги также ушли на благотворительные цели.

Статья подготовлена по материалам российских СМИ