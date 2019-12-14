Народный артист Азербайджана, известный певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) в рамках мирового турне в 2020 году выступит с концертами в США, сообщает Trend со ссылкой на сайт музыканта, передает Day.Az.

20 февраля концерт EMINа состоится в Нью-Йорке, 22 февраля - в Чикаго, 23 февраля - в Лос-Анджелесе. Также народный артист Азербайджана выступит в Канаде - концертная программа будет представлена 19 февраля в Торонто.

Творчество EMINа - это стильная романтичная музыка, а его концерты - всегда незабываемое шоу. Где бы ни выступал певец, его концерты всегда проходят при полном зрительном зале.

Концерт EMINа - это исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов, множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.