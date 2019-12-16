Триумф азербайджанского дирижера в Риге - ФОТО
На днях в главном концертном зале Риги - величественном здании Большой гильдии, состоялся концерт Латвийского Национального Симфонического Оркестра (ЛНСО), за дирижерский пульт которого встал заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.
Ф.Ибрагимов - воспитанник Бакинской Музыкальной Академии им. Уз.Гаджибейли, выпускник Кёльнской консерватории, дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз.Гаджибейли, главный дирижер Baku Chamber Orchestra, Мюнхенского молодежного симфонического оркестра (Neue Philharmonie München). В 2019 году он удостоился международной премии "Золотая чинара", учрежденной Фондом Гейдара Алиева. Эта высокая награда дирижеру была присуждена за активное участие в проектах, служащих сохранению и популяризации национального наследия.
Международная карьера дирижера получила мощный толчок после того, как Ф. Ибрагимов в 2018 году блестяще выступил на Четвёртом международном конкурсе дирижеров им. Е.Светланова, завоевав одну из основных премий. После конкурса Ф.Ибрагимов заключил контракт с парижским агентством Productions Internacionales Albert Sarfati, с которым уже многие годы успешно сотрудничают такие именитые музыканты, как Гидон Кремер, Сейджи Озава, Александр Ведерников, Евгений Кисин, Вадим Репин, Александр Князев и многие другие: именно это известное во всем мире артистическое агентство занимается организацией гастролей азербайджанского музыканта. Так, в уходящем году Ибрагимов выступил в Японии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Румынии и других странах.
Латвийская публика уже успела познакомиться с творчеством Ф.Ибрагимова. В сентябре дирижер принял участие в фестивале камерного оркестра "Kremerata Baltica" в прекрасной Юрмале по приглашению художественного руководителя этого оркестра всемирно известного музыканта Гидона Кремера.
В программу концерта в Большой гильдии были включены выдающиеся образцы мировой симфонической музыки - Пятая симфония Чайковского, увертюра к опере "Волшебной флейте" и Концерт для кларнета с оркестром Моцарта.
Каждое выступление прославленного коллектива - Латвийского Национального Симфонического Оркестра - событие в культурной жизни Риги. Оркестр, которому в 2026 году исполнится сто лет, всегда радует своих слушателей оригинальными, хорошо продуманными программами и мастерским их воплощением. В минувшем сезоне, в частности, прозвучали монументальная Четвёртая симфония Шостаковича, кантата "Иоанн Дамаскин" Танеева, Третья симфония (Литургическая) Онеггера, произведения Р.Штрауса, Айвза, Бриттена, Шнитке, состоялось концертное исполнение II акта "Тристана и Изольды" Вагнера. Провели эти концерты Андрис Пога, с 2013 года являющийся художественным руководителем и главным дирижером оркестра, Василий Синайский, Жан-Клод Казадезюс. Билеты на концерты оркестра, как правило, раскупаются заранее. Не исключением стал и декабрьский концерт - уже за полтора месяца билетов было не достать. По краям центральной части партера были выставлены дополнительные стулья. Это был настоящий аншлаг!
Эпиграфом концерта стала увертюра к "Волшебной флейте", исполненная искрометно, на едином дыхании. Сразу стала ясно, что между дирижером и оркестром сложился хороший контакт, полное взаимопонимание. В кларнетовом концерте солировал Мартиньш Цирценис- первый кларнет ЛНСО, "непревзойденный волшебник романтической кантилены", как пишут о нем в буклете ЛНСО. Действительно, Цирценис словно держал в своих руках волшебный кларнет, звучание которого отличалось богатством красок: а кантилена моцартовских тем, "пропетая" музыкантом, очаровывала своей изумительной красотой.
Конечно, центральным сочинением концерта стала Пятая симфония Чайковского, концепция которой и по сей день является предметом музыковедческих дискуссий. Финал симфонии трактуется, в зависимости от дирижера, и как победа сил разрушения и зла, и как торжество света и добра, "собственной воли человека над давящими обстоятельствами" (К.Кондрашин). Кстати, днями ранее симфония прозвучала в Риге в концерте Национального Филармонического Оркестра России под управлением знаменитого Владимира Спивакова. За счет применения attacca (части симфонии следовали друг за другом без перерыва), произведение предстало как единое масштабное драматическое полотно, что в принципе не вызывало возражений в виду наличия лейттемы, пронизывающей все развитие.
Трактовка Ф.Ибрагимова отличалась бòльшей динамичностью. Каждая часть прозвучала, как звено драмы - необходимое и значительное. Одна из проблем данной симфонии - некая обособленность разделов формы первой части, т.н. "драматургические швы", о которых писал и сам композитор. С первых же тактов установив активный темпоритм сочинения Фуад Ибрагимов преодолел дискретность линии развития: сонатная форма первой части приобрела единство, а атмосфера наполнилась крайним напряжением. В то же время это не помешало подчеркнуть контрасты, некоторые из которых достигали чуть ли не шекспировских масштабов. Каждое вторжение темы рока буквально сотрясало своей угрожающей силой. А паузы, возникающие после драматических кульминаций, будоражили душу. Лирический центр симфонии - вальс прозвучал как печально- щемящее воспоминание. К концу части, казалось, бы появилась надежда на свет, но неумолимая поступь темы рока вновь вернуло развитие в изначальное драматическое русло.
Финал стал смысловым итогом симфонии, однозначно утверждая победу фатума - фатума управляющего людскими судьбами. Чуть обострив ритмический рисунок главной темы за счет особой акцентуации, дирижер добился желаемого результата: в ее трактовке появились даже гротесковые черты. Трансформация лейтобраза симфонии произвела поразительный эффект.
Особо хочу отметить замечательную мануальную технику дирижера: его жесты удивительно точны, движения рук пластичны и экспрессивны. Энергия, дирижера, подхваченная оркестром, транслировалась в зал: возникла своеобразная "вольтова дуга" между музыкантами и слушателями, что не так часто происходит на вечерах классической музыки.
По окончании концерта воцарилась звенящая пауза. Эти несколько секунд тишины очень ценны: они - красноречивое свидетельство эмоционального потрясения, пережитого аудиторией. Затем зал буквально взорвался аплодисментами, неоднократно вызывая азербайджанского дирижера на сцену. Поблагодарив весь оркестр, Фуад Ибрагимов особенно выделил духовую группу: в симфонии роль духовых инструментов велика! Рижские музыканты блестяще справились с многочисленными сольными и ансамблевыми хитросплетениями партитуры.
Хочу заметить, что в Большой гильдии есть прекрасная традиция. Перед концертом слушатели имеют возможность пообщаться с музыкантами, задать интересующие их вопросы. Это помогает лучшему восприятию предстоящего концерта. Думаю, можно взять на вооружение данный замечательный опыт. Отмечу, что Фуад Ибрагимов, "поражающий всех яркой музыкальностью и восточной страстностью" (так он был представлен в буклете ЛНСО) перед концертом покорил слушателей еще и своим природным обаянием, вниманием и тактом. А аудитория Большой гильдии - особая: чуткая, немного сдержанная, но и очень благодарная, влюбленная в музыку.
Концерт ЛНСО с молодым азербайджанским дирижером удался. Пройдя за кулисы, я застала Ф.Ибрагимова, в окружении слушателей и музыкантов оркестра, многие из которых выражая свое восхищение, с настойчивостью повторяли: "Снова приезжайте в Ригу! Будем вас ждать".
В истории латвийско-азербайджанских музыкальных связей есть примечательный факт: в первой четверти ХХ века, с 1916 по 1922 год в оперном театре Баку работал в качестве дирижера композитор Язеп Медыньш -классик латышской музыки, автор двух опер, ряда крупных симфонических опусов. А разбирая архивные документы моего учителя - одной из первых женщин-композиторов Азербайджана Адили Гусейнзаде, я наткнулась на имя хормейстера, заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР Я.А.Абрамиса, который в середине 50-х годов преподавал в Азербайджанской Государственной Консерватории и руководил постановкой хоровых произведений азербайджанских композиторов.
Очень хотелось, чтобы сотрудничество великолепного Латвийского Национального Оркестра с азербайджанским дирижером, столь успешно начатое, имело бы свое продолжение, что несомненно послужит развитию культурных отношений между двумя странами.
музыковед, профессор Бакинской музыкальной академии им. Уз.Гаджибейли,
заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде
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