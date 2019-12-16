Известные российские певцы, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип на крыше небоскреба на песню "У края пропасти", сообщили Trend в пресс-службе EMINa, передает Day.Az.

Новая работа выбивается из общей канвы творческой линии обоих артистов, поскольку съемки проходили в экстремальных условиях на крышах небоскребов Москвы под дождем. Специфика съемок - камера, закрепленная на самих артистах, способствующая глубокой интеграции в эмоциональную линию каждого героя зрителем. Сюжетная линия так же полна сюрпризов: необычный любовный треугольник, настоящее падение главной героини в пропасть и неожиданный финал.

Алексей Чумаков стал автором не только песни, но и идеи клипа, которая полностью совпала с видением Эмина. Сценарий родился за одну ночь. Было единогласно принято решение доверить съемки культовому российскому оператору Максиму Осадчему. Режиссером стал Евгений Спиваков.

Алексей Чумаков: "Я не очень люблю комментировать сюжеты видео работ. Каждый зритель все равно находит что-то свое. Любое восприятие очень индивидуально. Моя миссия показать вариативный сценарий жизни. Будь то песни, будь то клипы, в которых самое главное - это люди, это их отношения друг к другу, отношение к себе. Очень ценно, когда мы находим человека, с которым можем вместе стоять даже у края пропасти, держась за руки и смотреть друг другу в глаза. А клип о том, что когда этого не получается, когда у каждого героя свой край пропасти, который он делит с самим собой, никакие глубокие чувства не выдержат такого эгоизма".

EMIN: "Клип получился очень крутым! Хочу сказать, что Лёша невероятный перфекционист. Мало того, что он является автором песни, автором нашего сценария, так ещё он от и до занимался монтажом видео. Процесс длился долго, но это стоило того. И все, что получилось - превзошло все ожидания. В этом видео есть и интересная история, и развитие сюжета, которое держит в напряжении до самого финала, и сам финал, который точно удивит зрителя. Я очень рад, что дуэт вошёл в состав моего нового альбома, а сегодня мы делаем премьеру клипа. Смотрите, не пожалеете!"