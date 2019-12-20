В Бурсе в Культурном центре имени Ататюрка состоялся симфонический концерт с участием азербайджанских и турецких музыкантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Государственный симфонический оркестр Бурсы под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева исполнил современную азербайджанскую музыку.

Впервые в Бурсе прозвучали сюита из балета "Любовь и смерть" народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу и Концерт для балабана и симфонического оркестра Ильяса Мирзоева.

Сольная партия прозвучала в трактовке прославленного музыканта, исполнителя на народных духовых инструментах Алихана Самедова, для которого написано это сочинение.

Во втором отделении концерта также прозвучал один из шедевров мировой классической музыки - девятая симфония Антонина Дворжака "Из нового света".

Отметим, что это первый совместный проект дирижера Эйюба Гулиева и Государственного оркестра Бурсы.