В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Международном центре мугама прошли очередные выступления юных вокалистов, сообщает Day.Az.

Студенты и школьники Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Республиканской специальной школы-интерната № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья исполнили произведения азербайджанской, европейской и русской классики - Муслима Магомаева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Петра Булахова, Вольфганга Моцарта и Тофига Гулиева.

Также был представлен концерт юных талантов, которые исполнили романсы и композиции азербайджанских авторов.

Фестиваль - новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

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