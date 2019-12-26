В столичной галерее "1969" (бывший выставочный салон имени Саттара Бахлулзаде) состоялось открытие выставки фоторабот азербайджанского писателя, драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (1939 - 2015 годы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вагиф Самедоглу был многогранной личностью. Утверждение, что талантливый человек талантлив во всем, полностью подтверждается удивительными талантами, которыми обладал Вагиф Самедоглу. Как писатель, поэт он создал потрясающие произведения, был также блестящим музыкантом, а теперь, благодаря выставке, широкой общественности раскрылся талант Вагифа Самедоглу и как фотографа, человека, которому было под силу остановить мгновенье и запечатлеть его.

Выступая на мероприятии, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар сказал, что не мог пропустить выставку фоторабот Вагифа Самедоглу. Он подчеркнул, что благодаря экспозиции общественность имеет возможность узнать еще об одной грани таланта Вагифа Самедоглу, раскрыть его для себя как фотографа.

Как рассказала супруга Вагифа Самедоглу - директор Дома-музея Самеда Вургуна Нушаба Бабаева-Векилова, народный поэт был большим поклонником искусства фотографии.

"В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения Вагифа Самедоглу. Ко мне обратился Эльшад Ахмедов, художник, который живет в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что любит творчество Вагифа Самедоглу и знает, что поэт был также поклонником искусства фотографии. Эльшад выступил с инициативой провести выставку фоторабот Вагифа Самедоглу в Санкт-Петербурге", - сказала супруга народного поэта.

По словам Нушабы Бабаевой-Векиловой, интерес к фотографии у Вагифа Самедоглу был с самого детства.

"Когда Вагифу было девять лет, отец - Самед Вургун подарил ему и его брату Юсифу (прим. авт. - Юсиф Самедоглу, народный писатель Азербайджана) фотоаппарат "Комсомолец". Этот фотоаппарат сейчас хранится в Доме-музее Самеда Вургуна. Вагиф Самедоглу любил фотографировать, сам занимался проявкой фотопленки, у нас дома по сей день хранится вся эта аппаратура. Проявляя пленку, он приговаривал: "Из ничего выходит что-то". Вагиф любил портретный жанр, он много снимал Баку, жителей города, но многие негативы пропали", - добавила она.

Заслуженный деятель искусств, кинооператор, основатель Объединения фотографов Азербайджана Рафиг Гамбаров признался, что очень любит творчество Вагифа Самедоглу и как литератора, и как фотографа.

"Я окончил ВГИК в Москве, приехал в Баку снимать дипломную работу. В то время у нас была маленькая компания - Вагиф Самедоглу, Огтай Миргасымов, Азер Паша Нематов, переводчик Вагиф Мустафаев и я. Мы собирались, беседовали, что-то обсуждали. В ходе знакомства выяснилось, что Вагиф и его старший брат Юсиф не просто фотолюбители, а ярые поклонники этого вида искусства. Вагиф всегда называл себя в шутку не только фотолюбителем, но еще и "аппаратчиком". Он любил коллекционировать фотоаппараты, у него была богатая коллекция. Где-то год назад супруга Вагифа Самедоглу позвонила и рассказала мне о предложении организовать в Санкт-Петербурге выставку фоторабот народного поэта. Нашелся энтузиаст - Эльшад Ахмедов, который решил организовать эту экспозицию. Я увидел в тот период огромное количество негативов, мы привели эти пленки в порядок, потом пригласили Фуада Бабаева, который их отсканировал, перевел в цифровой формат. После мы стали отсматривать имеющийся материал. Из огромного количества фотографий сначала отобрали черновой вариант - около ста работ, и представили их Эльшаду Ахмедову. А он уже выбрал из них часть фотографий и организовал выставку в Санкт-Петербурге. Недавно Нушаба ханум предложила провести фотовыставку и в Баку, но здесь уже представлены другие фотографии. Скажу, что Вагиф Самедоглу - выдающийся литератор, но эти фотографии, во-первых, можно рассматривать как дополнение к его поэтическому творчеству, во-вторых, есть вещи, которые легче показать, чем объяснить словами. И, в третьих, у каждого значимого писателя, поэта есть записные книжки, и давайте посмотрим на эти фотографии еще и как на записные книжки Вагифа Самедоглу", - сказал Рафиг Гамбаров.

В свою очередь художник Эльшад Ахмедов рассказал, что хорошо знаком с творчеством Вагифа Самедоглу: "Он писал, размышлял как никто другой. Также я читал его интервью, смотрел видеоматериалы. Именно в интервью поэт неоднократно говорил о том, как проводит свободное время, что любит охоту и занимается фотографией. Я поинтересовался у Нушабы ханум тем, не остался ли архив фотографий. В Петербурге выставка открылась в одной из библиотек города 9 ноября, в экспозицию вошло около 30 фоторабот. Выставку посетили студенты из Азербайджана, которые учатся в России, представители диаспоры. Она вызвала большой интерес и прошла очень хорошо. Сейчас мы планируем провести в Санкт-Петербурге еще одну выставку, но уже в более широком формате".

Отметим, что на выставке в Баку представлено около 50 фотографий, большую часть которых широкая общественность увидит впервые. Экспозиция вызвала большой интерес, выставку посетили многочисленные поклонники таланта Вагифа Самедоглу, известные деятели культуры и искусства.

Вагиф Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), курсы Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году выходит его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar". С 1970 года Вагиф Самедоглу являлся членом Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 годы работал преподавателем по классу фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годах возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годах - заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы, 1992-1994 годы - главный редактор газеты "Oğuz eli". Его талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь заслужили такие картины, снятые по произведениям Вагифа Самедоглу, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки пьес "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya" ("Лотерея"), "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши"). В 2000-2005 годах Самедоглу был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом Комиссии по помилованию, азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ.

Скончался 28 января 2015 года в Баку. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.