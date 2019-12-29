В Музее современного искусства состоялось открытие выставки известного художника Ашрафа Ибрагимова и его сына Саида под названием "Ашраф и Саид", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открыии директор музея Хайям Ибрагимов отметил, что на протяжении года было проведено множество значимых выставок, которые вызвали большой интерес общественности, направлены на дальнейшую пропаганду и развитие национального изобразительного и современного искусства.

Саид Ибрагимов отметил, что отец долгие годы работал в газете "Ədəbiyyat və incəsənət" (Литература и искусство) как главный редактор и искусствовед, его работы неоднократно были представлены на международных экспозициях. На выставке представлено более пятидесяти работ в жанрах графики и живописи, в том числе картина "Казнь Насими", посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.