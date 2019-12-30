В нынешнем году Азербайджанский национальный музей ковра стал самым посещаемым музеем страны, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

2019 год для Азербайджанского национального музея ковра был отмечен многими важными событиями. Прежде всего, в уходящем году этот очаг культуры побил свой же рекорд по числу посетителей, доведя их число до 122 143 и став самым посещаемым музеем в стране. Одним из важнейших событий этого года является начало деятельности Азербайджанского национального музея ковра как первого инклюзивного музея в стране, доступного для посещения для всех. То есть, посетить музей и ознакомиться с экспозицией могут и люди с ограниченными физическими возможностями. Отметим, что заявления об инклюзивных программах музея были представлены таким престижным международным музейным организациям, как ICOM и NEMO.

"Наш успешный опыт был высоко оценен международными экспертами. Национальный комитет ICOM Канады, Международный комитет музейного менеджмента (Intercom), NEMO и CAMOC поделились этим на своих сайтах как важной новостью. В результате целенаправленной деятельности Азербайджанского национального музея ковра по исполнению пункта 7.1.6 Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджане за 2018-2022 гг в экспозиции Российского государственного музея искусства народов Востока были сделаны поправки в этикетаже экспонатов, имеющих отношение к Азербайджану. В частности, в информации о коврах местом их производства был указан Азербайджан. В связи с исполнением пункта 7.1.3 той же программы ("Составление каталога редких азербайджанских ковров, хранящихся внутри страны и в музеях за рубежом или в частных коллекциях") был издан каталог азербайджанских ковров, хранящихся в Музее турецкого и исламского искусства в Стамбуле", - говорится в сообщении.

В 2019 году была также проделана большая работа по пополнению коллекций Азербайджанского национального музея ковра. Фонд выкупил у населения шесть предметов, имеющих музейную ценность. В их числе - два ювелирных женских украшения Каджарской эпохи, которые музей впервые в своей истории приобрел у аукционного дома "Сотбис". Граждане США Дюмас Джонс и Джей Джонс подарили музею ковер XIX века "Гонагкенд". Наряду с этим, коллекция музея пополнилась шестью ценными коврами, подаренными Государственным таможенным комитетом Азербайджана - эти ковры были конфискованы при попытке незаконного вывоза за рубеж. Все эти экспонаты будут представлены общественности в следующем году.

Выставки, проведенные музеем в этом году, внесли важный вклад в культурную жизнь страны. В самом музее состоялось десять выставок и еще три были организованы за рубежом - в России, Китае и Франции. Особенно стоит отметить выставку "Культурное наследие Азербайджана в Музее Лувра" - первый совместный проект двух музеев, в рамках которой в Азербайджанском национальном музее ковра демонстрировались три уникальных азербайджанских ковра из постоянной коллекции Музея Лувра.

В 2019 году музей продолжил работу по расширению международных связей с зарубежными музеями и вузами. Были подписаны меморандумы о взаимопонимании с Государственным историко-архитектурным музеем-заповедником "Ичан-Кала", Бухарским государственным музеем-заповедником и Самаркандским государственным музеем-заповедником в Узбекистане, Государственным музеем искусств Казахстана имени А. Кастеева, Университетом Анкары, факультетом ковра Тебризского университета исламского искусства, Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником "Казанский Кремль" (Татарстан).

"Этот год был также примечателен тем, что деятельность музея оказалась высоко оценена государством - он получил статус национального. Кроме того, Азербайджанский национальный музей ковра вот уже третий год подряд получает "Сертификат качества 2019 года" TripAdvisor - самого популярного туристического сайта в мире. Азербайджанский национальный музей ковра гордится своими усилиями по сохранению и популяризации национального наследия и будет продолжать работать с большой отдачей в будущем", - говорится в сообщении.