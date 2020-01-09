https://news.day.az/culture/1192537.html В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО

В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО

Культура, 9 января 2020 16:52 121

Кинокомпания Narimanfilm объявляет набор группы подростков, состоящей из 3-х человек, в возрасте от 13 до 18 лет, для участия на Международном кинофестивале Taoba International Youth Film Festival в качестве членов жюри, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Taoba International Youth Film Festival - это одно из уникальных событий в мире кино, где членами жюри являются подростки из разных стран мира и которое проводится уже третий год. В этом году мероприятие пройдет с 10 по 14 апреля и за это время подростки из разных стран мира просмотрят и оценят большое количество фильмов на английском языке. Участники фестиваля будут иметь возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильма со своими сверстниками и определять победителя конкурса.

Сам фестиваль будет проходить в городе Тбилиси, столице Грузии. За время фестиваля кроме просмотра фильмов также предусмотрена широкая культурная программа, лекции и мастер-классы. На время фестиваля подростки будут проживать в отеле в центре Тбилиси. Хорошее знание английского языка обязательно.

Контакты: Кинокомпания "Нариманфильм". Адрес: Наримановский район, Зия Бунядов 1965. Бизнес-центр "Chinar Park". Тел: +994 12 564 38 09, моб. +99455 671 63 35. E-mail: jgahramanova@narimanfilm.az

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО 16:55, Политика 81
В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО 16:52, Культура 115
Мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за последние пять лет 16:48, В мире 230
Швеция поможет Украине в расследовании крушения самолета в Иране 16:45, В мире 195
Албания будет прилагать усилия в ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта - Заявление премьера 16:41, Политика 174
В Сирии взорвался заминированный автомобиль 16:36, В мире 258
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300 16:33, В мире 271
В Азербайджане создается новая организация 16:29, Общество 317
Кредитная линия "Факторинг" от Azer Turk Bank (R) 16:25, Экономика 286
Госслужба занятости трудоустроила более 100 тыс. граждан в Азербайджане 16:22, Экономика 326
Toyota построит в Японии город будущего - ФОТО 16:17, Технологии 327
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет об отказе ЕС отправлять наблюдателей в Азербайджан 16:12, Политика 347
Британские СМИ обвинили принца Гарри и его супругу в неуважении к королеве 16:04, В мире 569
«1917»: в формате IMAX только в Park Cinema 15:57, Это интересно 431
В Азербайджане обновлены десятки электронных учебников 15:50, Общество 470
В жилом массиве на Абшероне произошел пожар - ВИДЕО 15:43, Общество 626
Исследована оценка сейсмической опасности в Азербайджане 15:33, Общество 591
Кадры подготовки иранских ракет для удара по американским базам - ВИДЕО 15:26, В мире 1 319
Конфликт Ирана и США может привести к росту цены на нефть до $120 - Прогноз от Ариэля Коэна 15:22, Экономика 718
Новые назначения в минобразования Азербайджана 15:18, Общество 863
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Джалала Аббасова 15:15, Культура 592
Уволен декан азербайджанского вуза 15:11, Общество 1 170
Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО 14:58, В мире 9 347
Səməd Seyidov: "Radikal müxalifətin guya Avropa Birliyinin Azərbaycana müşahidəçi göndərməməsi barədə iddiaları tamamilə yalandır" 14:55, Azərbaycanca 756
Utair подготовила маршруты в обход Ирана и Ирака 14:54, В мире 837
Ливанские власти запретили Карлосу Гону выезд из страны 14:50, В мире 798
Молодые композиторы выступят с концертом в Филармонии 14:39, Культура 730
Эльбай Касим-заде: Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание гармоничному развитию Баку и других городов Азербайджана 14:30, Политика 898
В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле 14:28, В мире 895
США пока не определились с санкциями против Индии за покупку С-400 14:17, В мире 883
Состоялся концерт, посвященный 90-летию Алибабы Мамедова 14:05, Культура 961
Бывший глава концерна Nissan приехал на допрос в Бейрут 13:49, В мире 1 124
"Нафтогаз" считает контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины 13:43, В мире 1 044
В Азербайджане ожидаются снег и сильный ветер - прогноз на завтра 13:37, Общество 3
Названы основные версии крушения самолета в Иране 13:33, В мире 1 443
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası barədə bilməli olduğumuz məlumatlar 13:29, Azərbaycanca 1 470
Американцы стали получать фальшивые повестки о призыве в армию 13:15, В мире 1 179
Крушение Boeing 737 в Иране - погибли целые семьи - ФОТО 12:57, В мире 16 861
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт - ФОТО 12:46, Политика 1 317
Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО 12:42, В мире 1 332
Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве 12:34, В мире 1 306
В Австрии магазины будут бесплатно раздавать продукты 12:25, В мире 1 542
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 12:18, Экономика 1 519
Азербайджанская команда показала феерическое шоу на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 12:14, Общество 1 545
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 12:10, В мире 1 368
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 12:02, Туризм 1 506
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 12:00, Политика 1 741
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 11:59, В мире 1 418
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 11:54, Общество 1 649
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 11:51, Экономика 1 644
Обнародован прогноз космической погоды 11:47, Общество 1 465
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 11:44, Политика 1 492
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 11:42, В мире 1 427
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 11:36, В мире 1 746
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 11:34, Azərbaycanca 1 703
В Азербайджане создается новая федерация 11:30, Спорт 1 622
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 11:25, В мире 1 475
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 11:16, Политика 1 541
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 11:10, В мире 1 835
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 11:07, В мире 1 631
ЧП с Boeing в московском аэропорту 11:00, В мире 1 794
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 10:52, Экономика 1 606
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 10:47, Политика 1 822
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 10:42, Экономика 1 778
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 10:37, В мире 4 679
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 10:33, В мире 1 705
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 10:24, В мире 2 178
В Азербайджане подешевело золото 10:13, Экономика 1 827
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 10:09, Политика 1 816
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 10:05, В мире 1 813
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 10:01, В мире 1 837
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 09:56, Экономика 2 060
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 09:49, В мире 2 458
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 09:45, В мире 1 984
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 09:39, Политика 1 899
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 09:33, В мире 5 117
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 09:28, В мире 2 805
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 09:22, В мире 2 067
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 09:20, В мире 1 982
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 09:14, В мире 2 067
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 09:07, Технологии 1 991
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 09:02, Общество 2 516
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 09:00, В мире 2 022
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 08:37, Политика 2 871
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 08:33, Экономика 2 241
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:32, Политика 3 727
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 08:07, В мире 2 340
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 07:58, В мире 2 271
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 07:40, В мире 2 376
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 07:22, В мире 2 755
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 07:04, В мире 2 521
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 3 842
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 4 684
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 4 116
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 4 246
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 4 211
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 4 228
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 4 441
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из филиала «Azərxalça» в Горадизе - ФОТО 8 января 22:48, Общество 4 487
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 4 709
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 8 750
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 4 914
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 11 129
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 17 820
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 4 871
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 5 346
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 4 957
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 4 959
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 4 940
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 5 011
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 5 009
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 8 января 19:55, В мире 5 002
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 8 января 19:43, Общество 5 819
Япония временно закрыла посольство в Ираке 8 января 19:30, В мире 5 034
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 8 января 19:19, В мире 5 101
Карлос Гон назвал причину своего ареста 8 января 19:05, В мире 5 194
Новшество для азербайджанских фермеров 8 января 18:51, Экономика 5 403
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 8 января 18:38, В мире 5 457
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 8 января 18:25, В мире 5 402
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 8 января 18:13, В мире 5 531
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 8 января 18:01, Политика 5 298
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 8 января 17:54, Общество 5 380
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 января 17:48, Политика 5 361
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 8 января 17:46, Политика 5 708
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 8 января 17:43, В мире 5 432
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 8 января 17:37, В мире 5 493
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 8 января 17:33, Политика 5 993
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 8 января 17:29, Политика 5 408
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 8 января 17:25, В мире 5 546
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 8 января 17:20, В мире 5 662
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 8 января 17:17, В мире 5 512
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 8 января 17:11, Экономика 5 578
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 8 января 17:09, Политика 5 565
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 8 января 17:05, В мире 5 521
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 8 января 16:57, Политика 5 754
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 8 января 16:51, В мире 5 763
Посол Польши эвакуирована из Ирака 8 января 16:47, В мире 5 621
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 8 января 16:41, В мире 7 333
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 8 января 16:39, Экономика 5 646
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 8 января 16:36, Политика 5 855
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета градостроительства и архитектуры - ФОТО 8 января 16:32, Политика 16 183
Армянский солдат застрелился из пулемета 8 января 16:30, Политика 5 839
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 8 января 16:26, Политика 15 927
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 8 января 16:20, В мире 5 800
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 8 января 16:12, Экономика 5 738
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 8 января 16:07, Общество 7 285
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 8 января 15:59, Общество 7 381
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 8 января 15:53, Политика 11 194
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 8 января 15:48, Культура 6 356
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 8 января 15:46, Политика 6 139
Ещё новости