В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО

Кинокомпания Narimanfilm объявляет набор группы подростков, состоящей из 3-х человек, в возрасте от 13 до 18 лет, для участия на Международном кинофестивале Taoba International Youth Film Festival в качестве членов жюри, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Taoba International Youth Film Festival - это одно из уникальных событий в мире кино, где членами жюри являются подростки из разных стран мира и которое проводится уже третий год. В этом году мероприятие пройдет с 10 по 14 апреля и за это время подростки из разных стран мира просмотрят и оценят большое количество фильмов на английском языке. Участники фестиваля будут иметь возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильма со своими сверстниками и определять победителя конкурса.

Сам фестиваль будет проходить в городе Тбилиси, столице Грузии. За время фестиваля кроме просмотра фильмов также предусмотрена широкая культурная программа, лекции и мастер-классы. На время фестиваля подростки будут проживать в отеле в центре Тбилиси. Хорошее знание английского языка обязательно.

Контакты: Кинокомпания "Нариманфильм". Адрес: Наримановский район, Зия Бунядов 1965. Бизнес-центр "Chinar Park". Тел: +994 12 564 38 09, моб. +99455 671 63 35. E-mail: jgahramanova@narimanfilm.az