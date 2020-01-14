https://news.day.az/culture/1193888.html В Азербайджане торжественно отметят юбилей Полада Бюльбюльоглу

В Азербайджане торжественно отметят юбилей Полада Бюльбюльоглу

Культура, 14 января 2020 13:34 510

4 февраля 2020 года свой 75-летний юбилей отметит видный композитор, исполнитель, общественный деятель, народный артист Азербайджана, кавалер орденов "Истиглал" и "Шараф" Полад Бюльбюльоглу.

В связи с этим 4 февраля в Олимпийском спортивном комплексе Бейлаганского района и 7 февраля во Дворце Гейдара Алиева в Баку пройдут юбилейные вечера, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На мероприятиях Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли, с участием балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также эстрадным ансамблем и солистами будут исполнены произведения Полада Бюльбюльоглу.

Отметим, что Полад Бюльбюльоглу родился 4 февраля 1945 года в семье основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР Бюльбюля.

Окончил композиторский факультет (класс Гара Гараева) Азербайджанской государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Полад Бюльбюльоглу неоднократно достойно представлял азербайджанское эстрадное исполнительское искусство за рубежом, был удостоен дипломов и наград многих международных фестивалей. В 1975 году организовал Азербайджанский эстрадный ансамбль, вместе с вокально-инструментальным ансамблем "Aşıqlar" Полад Бюльбюльоглу с большим успехом выступал в России, США, Канаде, Турции, Франции, Аргентине, Польше, Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, Финляндии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Молдове и Грузии.

Композиторское творчество Полада Бюльбюльоглу многообразно. В его творческом активе - балет, мюзикл, инструментальные, вокальные, симфонические, камерные произведения, песни, романсы, музыкальные сочинения, написанные для кинофильмов и театральных постановок.

В 2005 году профессор Венской академии балета, балетмейстер Вакиль Усманов поставил на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета в Баку балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу, созданный по мотивам дастана "Китаби-Деде Горгуд". В этом же году балетная труппа театра представила данную постановку на сцене Академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге, а затем и на сцене Большого театра России в Москве.

Полад Бюльбюльоглу своим неподражаемым исполнением обогатил национальное эстрадное искусство Азербайджана, его композиция "Gəl, ey səhər" завоевала большую славу. Наряду с этой композицией, песни "Doğma diyar", "Şən Azərbaycan", "Durnalar", "Bayatılar", "Vətən haqqında mahnı", "Bakı", "Məni gözlə", "Gözəllər", "Bənövşələr", "Həsrətimsən" и многие другие являются яркими образцами наследия азербайджанской эстрадной музыки.

Полад Бюльбюльоглу в 1987 году был художественным руководителем и директором Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1988-2006 годах - министром культуры Азербайджана.

С 2006 года - посол Азербайджана в России.

Заслуги Полада Бюльбюльоглу в развитии азербайджанской культуры высоко оценены - в 1973 году он был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств", в 1982 году - "Народный артист", в 2005 году стал кавалером ордена "Истиглал", в 2015 году - ордена "Шараф".

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