Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО

Переехавший несколько лет назад в США азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов продолжает покорять американскую киноиндустрию.

Как сообщает Day.Az, на этот раз фильм Байрамова "Let me run" назван лучшим в категории Best Action and Thriller ("Лучший боевик и триллер") на кинофестивале Hollywood International Moving Pictures, а на премии New York Film Awards картина победила в двух номинациях - Best Director ("Лучший режиссер") и Best Action Film ("Лучший боевик").

Радостной новостью режиссер поделился на своей странице в Facebook.

Отметим, что режиссер и автор сценария "Let me run" - Эльмар Байрамов, продюсеры - Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли - Турал Манафов.

Ранее фильм "Let me run" также был отмечен на Los Angeles Cinematography Awards, где стал победителем в двух номинациях - Best Sound и Best Aerial Cinematography. Картина была признана лучшей в номинации Best Action/Adventure и на Canadian & International Short Film Festival, прошедшем в Торонто в ноябре. Также "Let me run" получил награду ежемесячного конкурса фильмов для кинематографистов всего мира New York Cinematography Awards в номинации Best USA Film.

Н. Гасымова