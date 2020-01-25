Важнейшая форма диалога культур Азербайджана и России - поэтический союз - Александр Городницкий

Наиболее важнейшей формой диалога культур и дружбы Азербайджана и России является поэтический союз, отметил один из основоположников жанра авторской песни в России, заслуженный деятель науки, заслуженный деятель искусств, член Союза писателей России, учёный-геофизик, академик Александр Городницкий, Day.Az со ссылкой на Trend.

"На протяжении 15 лет при поддержке министерства культуры и министерства молодежи и спорта Азербайджана с большим успехом проходит Бакинский международный фестиваль авторской песни и поэзии, который объединяет не только наши государства, но и представителей других стран, вызывает большой резонанс. Вековое искусство азербайджанских ашугов и российских бардов находит свое гармоничное воплощение в фестивале, сближает народы в духовном мире высокого слова и музыки. Все эти годы я являюсь председателем жюри этого фестиваля и надеюсь, что и дальше пропаганда культуры будет нести людям самые добрые эмоции. Когда люди объединяются, чтобы вместе петь и читать стихи, это приводит к самым долгим и прочным связям, диалогу народов во имя мира и созидания", - отметил Александр Городницкий.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку. "Баку-Москва - диалог культур" - это проект, который впервые реализуется двумя столицами - Баку и Москвой. Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры. В рамках конференции "Москва-Баку - диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и в России, презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь" - Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.