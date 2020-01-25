https://news.day.az/culture/1197083.html Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО

Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО

Культура, 25 января 2020 16:45 433

Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил с номером "Qaytağı" на Новогоднем гала-концерте Центрального телевидения Китая (CCTV), который ежегодно транслируется в канун Китайского Нового года и занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая просматриваемая телевизионная программа в мире. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Новогодние гала-концерты проводятся с 1983 года - это неотъемлемая часть культурной программы каждой китайской семьи, включая этнических китайцев за рубежом, когда жители и граждане Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник. Гала-концерт 2019 года собрал более одного миллиарда зрителей, его посмотрели на телеканалах 163 стран мира. В прошлом году Азербайджан представил наш соотечественник из США, цирковой артист Узеир Новрузов.

Китайский новый год (в дословном переводе называется Праздник весны - Чуньцзе) отмечается 25 января. Происхождение этого праздника относится к древним временам; в нынешней форме в нём отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). Китайский Новый год часто неофициально называют "лунным новым годом", поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз. Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни.

Интересно, что шоу было под угрозой срыва. В десяти городах Китая с 23 января введен карантин из-за вспышки коронавируса. Наиболее сложная обстановка в Ухане, откуда началась эпидемия. Там не ходит общественный транспорт, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Жителям запрещено появляться на улице без масок, не рекомендуется посещать массовые мероприятия. По последним данным, количество погибших превысило сорок человек.

На открытии гала-концерта известные китайские ведущие прочитали очень трогательные стихи на злободневную тему эпидемии "Любовь - это мост": "Вы в безопасности - 1,4 миллиарда человек! Мы должны победить в этой борьбе! Спасибо всем, кто трудится на благо спокойствия в Новый год! Уханьцы, мы вместе преодолеем все трудности!".

Была представлена необыкновенная и разнообразная концертная программа, создавшая по истине праздничную атмосферу, вещание велось с использованием инновационных технологий. Согласно предварительным данным, свыше 460 СМИ из более чем 170 стран и регионов мира сделали специальные репортажи по поводу этого грандиозного шоу. Рейтинги новогоднего гала-концерта 2020 значительно возросли по сравнению с шоу предыдущих лет. Согласно последней неполной статистике, по состоянию на 24:00 24-го числа на площадках новых медиа количество просмотров концерта достигло 1,116 миллиарда, а прямой эфир по телевизору смотрели 589 миллионов человек. Более 560 зарубежных СМИ сообщали о гала-концерте. Кроме того, более 24,62 миллиона человек смотрели прямую трансляцию в YouTube и Facebook.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 17:59, Экономика 16
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 17:52, В мире 100
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 17:46, В мире 146
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 17:40, В мире 192
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 17:34, В мире 217
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 17:33, Культура 219
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 17:27, В мире 268
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 17:21, В мире 311
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 17:15, В мире 326
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 17:08, В мире 358
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 17:00, Культура 438
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 16:53, В мире 380
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 16:45, Культура 436
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 16:37, Политика 571
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 16:34, Политика 515
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 16:27, Политика 516
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом 16:21, В мире 588
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса 16:10, В мире 1 014
Азербайджан в этом году может провести 20 крупномасштабных деловых мероприятий 16:02, Экономика 715
В Баку призвали акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации исторического наследия Азербайджана 15:58, Политика 684
Азербайджан и Россия могут реализовать совместные проекты в области высоких технологий - российский эксперт 15:50, Экономика 698
Американские военные усилят контроль за иностранцами 15:42, В мире 796
В Багдаде открыли огонь по протестующим 15:31, В мире 783
Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать азербайджанских студентов из зоны бедствия в Турции 15:21, Политика 4 303
"Мы бесконечно благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она создала такие замечательные условия для наших детей" – репортаж из специальной образовательной школы номер 11 - ФОТО - ВИДЕО 15:20, Политика 4 150
Пентагон заключил контракт на разработку средств перехвата ракет 14:59, В мире 977
В Китае предложили испытать против коронавируса народные средства 14:51, В мире 1 117
В Афганистане ракета попала в военный вертолет, есть раненые 14:43, В мире 993
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли 39 человек 14:35, В мире 1 121
Азербайджан ведет переговоры с Турцией о предоставлении помощи в связи с землетрясением 14:29, Политика 1 417
Polad Aslanov işinin gizli tərəfləri açılır - Bakıdan Avropaya uzanan ŞƏBƏKƏ 14:24, Azərbaycanca 1 192
Глава МИД Ирана не исключил переговоров с США 14:18, В мире 1 070
В Баку автобусы еще одного маршрута переходят на карточную систему 14:10, Общество 1 637
В Гонконге объявили наивысший уровень реагирования из-за коронавируса 13:53, В мире 1 243
В Австралии зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом 13:49, В мире 1 204
Не менее 30 домов обрушились в результате землетрясения в Турции 13:45, В мире 1 294
Завтра в Баку ожидается 9 градусов тепла 13:35, Общество 13
Путин выразил соболезнования Эрдогану 13:31, В мире 1 364
В 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень ЧС 13:28, В мире 1 313
Новые кадры мощного землетрясения в Турции - ВИДЕО 13:24, В мире 1 666
Армения под прикрытием реконструкции проводит политику арменизации памятников Азербайджана - Заявление 13:22, Политика 1 330
США заключили контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием 13:10, В мире 1 360
Виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме - МИД Ирана 13:06, В мире 1 480
Важнейшая форма диалога культур Азербайджана и России - поэтический союз - Александр Городницкий 12:58, Культура 1 412
В Баку завезли новые такси - ВИДЕО 12:53, Общество 2 946
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 12:50, Политика 4 094
В Азербайджане названо количество кандидатов в депутаты 12:46, Политика 1 458
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 12:42, Экономика 1 447
Названо количество наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Азербайджане 12:36, Политика 1 437
Перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться - эксперт 12:33, Экономика 1 481
В Азербайджане выпало 30 см снега 12:28, Общество 1 724
Госагентство разъяснило, как будет применяться обязательное медстрахование 12:18, Общество 1 742
В Японии зафиксировали третий случай заболевания новым коронавирусом 12:11, В мире 1 561
Установлены личности пострадавших в тяжелом ДТП в Баку 12:02, Общество 1 838
Азербайджан готов оказать любую помощь в связи с сильным землетрясением в Турции - Заявление МИД 11:55, Общество 1 861
В Иране повесили наркобарона 11:52, В мире 1 757
То, что Армения творит с Шушинской крепостью - целенаправленный теракт против азербайджанского наследия 11:37, Политика 1 804
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 41 11:26, В мире 1 764
Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира 11:23, Спорт 1 786
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве - ВИДЕО 11:13, В мире 1 906
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США 11:10, В мире 1 851
В Хырдалане будут перебои со светом 11:03, Экономика 1 852
Давосский форум создает новые возможности для глобальной интеграции Азербайджана 10:56, Экономика 1 472
Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус 10:52, В мире 1 905
Страшные кадры разрушительного землетрясения в Турции - ФОТО - ВИДЕО 10:46, В мире 2 880
В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей 10:40, В мире 1 957
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 10:26, Экономика 1 957
В результате землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице 10:17, В мире 2 136
Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО- ВИДЕО 10:14, В мире 2 474
ЕС готов применить санкции к британским компаниям 10:11, В мире 2 103
Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами 10:04, В мире 2 062
Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R) 10:00, Экономика 2 143
Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших - ФОТО 09:54, Общество 3 875
74 тысячи семей получат право собственности на квартиру 09:49, Общество 2 305
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:45, Политика 2 077
Люди в панике убегают из магазина во время землетрясения в Турции - ВИДЕО 09:39, В мире 3 010
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек 09:36, В мире 2 211
Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство 09:33, Общество 2 492
США разморозили $60 млн помощи Афганистану 09:25, В мире 2 170
В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС 09:18, Общество 2 407
Тяжелое ДТП в Баку, 5 пострадавших 09:14, Общество 2 543
Астероид диаметром до одного километра летит к Земле 09:10, Это интересно 2 474
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 09:00, В мире 2 286
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 08:40, В мире 2 376
Открытие офиса Всемирного экономического форума в Азербайджане - это важный показатель лидирующей роли нашей страны в регионе 08:26, Политика 2 472
Азербайджан наращивает производство в металлургии - ЦИФРЫ 07:32, Экономика 2 680
На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей 01:02, В мире 4 665
Никакими провокационными фильмами Армения не сможет разрушить азербайджано-российские отношения - статья в Day.Az вызвала истерику у сепаратистов 00:31, Политика 5 357
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом 24 января 23:40, В мире 4 570
Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума 24 января 23:20, Экономика 4 841
Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС 24 января 22:43, В мире 4 843
"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО 24 января 22:37, Культура 6 303
Сильнейшее землетрясение в Турции: 21 погибший, 1500 раненых - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 4 24 января 22:34, В мире 7 651
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе 24 января 21:49, В мире 5 135
Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших 24 января 21:35, В мире 5 027
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев 24 января 20:56, Политика 5 267
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая 24 января 20:47, В мире 5 326
В Баку проходит ароматный Фестиваль кофе и чая - ФОТО 24 января 20:36, Общество 5 937
Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла 24 января 20:24, Общество 5 925
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии 24 января 20:22, В мире 5 329
Обнаружен неудаляемый Android-вирус 24 января 20:15, Технологии 5 341
Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ - ФОТО 24 января 20:03, Общество 5 376
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае 24 января 19:55, В мире 5 323
В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей 24 января 19:42, Общество 5 720
На более 1800 строительных объектов выявили недостатки 24 января 19:30, Общество 5 447
Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов – Анар Рзаев 24 января 19:24, Культура 5 402
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 24 января 19:16, В мире 5 438
В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом 24 января 19:05, В мире 5 370
В Азербайджане сократились снежные запасы 24 января 18:52, Общество 5 711
Питер Тейс: Открытие регионального центра ВЭФ в Баку - большое достижение правительства Азербайджана 24 января 18:41, Политика 5 471
Стало известно, когда будет готов Генплан Баку 24 января 18:36, Общество 5 967
Анар Гулиев: В Баку дано разрешение на застройку 1 миллиона м² - ФОТО 24 января 18:30, Общество 6 043
В Баку состоится выставка картин Никаса Сафронова 24 января 18:26, Культура 5 800
В Непале зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа 24 января 18:20, В мире 5 544
БТА обратилось к водителям и пассажирам 24 января 18:09, Общество 5 913
МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с поездкой в Китай 24 января 18:03, Общество 5 707
Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом 24 января 17:50, В мире 5 634
В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО 24 января 17:40, В мире 6 320
Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" - ВИДЕО 24 января 17:31, Общество 5 822
Кто такой Полад Асланов и на кого он работал? – Шпионские игры против Азербайджана 24 января 17:20, Политика 6 825
На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь - есть погибшие 24 января 17:17, В мире 5 885
Утверждены генпланы восьми городов Азербайджана 24 января 17:13, Общество 6 171
Важный акцент от Президента Ильхама Алиева. В Давосе напомнили миру о приоритетах внешней политики Баку 24 января 17:08, Политика 5 712
Михаил Швыдкой: Мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе 24 января 17:02, Политика 5 751
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом 24 января 16:49, В мире 5 946
Структурные изменения в ОАО «Муганбанк» (R) 24 января 16:40, Экономика 6 031
Мария Захарова: Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур 24 января 16:37, Политика 6 200
В Хьюстоне прогремел сильный взрыв 24 января 16:32, В мире 6 132
В Норвегии объявлен состав нового правительства 24 января 16:23, В мире 5 982
Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры 24 января 16:17, Культура 6 133
По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой - Лукашенко о разногласиях с Россией 24 января 16:16, В мире 6 384
Михаил Гусман поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву 24 января 16:11, Политика 12 645
Ильгар Велизаде: Азербайджан проводит в регионе независимую политику 24 января 16:03, Политика 5 999
Новые назначения в ПО "Азнефть" - ФОТО 24 января 16:00, Экономика 6 292
Турция отправила пассажира в КНР после того, как у него заподозрили новый тип коронавируса 24 января 15:56, В мире 6 184
Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра 24 января 15:53, Общество 6 246
Названы объемы наземных водных запасов Азербайджана 24 января 15:51, Общество 6 211
Абульфас Гараев: В Баку в очередной раз пройдет Гуманитарный форум 24 января 15:40, Общество 6 188
В рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур" состоялось открытие круглого стола - ФОТО 24 января 15:36, Общество 12 972
WADA запретит спортсменам пить пиво перед допинг-контролем 24 января 15:30, Спорт 6 201
Реформы Президента Ильхама Алиева и стабильность в Азербайджане очень позитивно оцениваются в мире 24 января 15:21, Политика 15 071
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО 24 января 15:15, В мире 6 608
В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи 24 января 15:08, В мире 6 651
Случаев заражения коронавирусом в Азербайджане не выявлено - ВОЗ 24 января 14:56, Общество 6 614
В Баку будет пасмурно 24 января 14:52, Общество 5
Французские компании вложили $2,2 млрд в развитие экономики Азербайджана 24 января 14:49, Экономика 6 478
В Азербайджане будет проведен интеллектуальный конкурс среди волонтеров 24 января 14:43, Общество 6 392
Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев раскрыл в Давосе карту "горячих точек" региона 24 января 14:39, Политика 6 385
Чингиз Абдуллаев: Восток и Запад сходятся, причем часто – в Азербайджане 24 января 14:36, Культура 6 502
Али Керимли снова увяз в болоте демагогии - "Политшоу представляет" - Видеопроект 24 января 14:33, Политика 6 347
Ещё новости