https://news.day.az/culture/1197857.html В Центре мугама отметят юбилей писателя-драматурга Хейраддина Годжи
В Центре мугама отметят юбилей писателя-драматурга Хейраддина Годжи
29 января в 19:00 в Международном центре мугама пройдет музыкально-художественный вечер, посвященный 70-летнему юбилею писателя-драматурга, президентского стипендиата Хейраддина Годжи.
На мероприятии будут представлены короткие сценки из спектаклей писателя-сатирика, будет обсужден его жизненный и творческий путь, а также исполнены интересные музыкальные номера.
Отметим, что Х.Годжа является членом Союза писателей Азербайджана, в 1995-2000 годы являлся действительным членом Милли Меджлиса АР. С декабря 1997-го года по март 2003-го года был консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул (Турция).
Награжден орденом "За Службу Отчизне" 3-й степени.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре