29 января в 19:00 в Международном центре мугама пройдет музыкально-художественный вечер, посвященный 70-летнему юбилею писателя-драматурга, президентского стипендиата Хейраддина Годжи.

На мероприятии будут представлены короткие сценки из спектаклей писателя-сатирика, будет обсужден его жизненный и творческий путь, а также исполнены интересные музыкальные номера.

Отметим, что Х.Годжа является членом Союза писателей Азербайджана, в 1995-2000 годы являлся действительным членом Милли Меджлиса АР. С декабря 1997-го года по март 2003-го года был консулом Азербайджанской Республики в городе Стамбул (Турция).

Награжден орденом "За Службу Отчизне" 3-й степени.