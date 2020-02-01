На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 5 февраля в 19.00 состоится выступление Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. Об этом сообщили Trend в филармонии, передает Day.Az .

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева выступит под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова. Солист программы - пианистка Юлия Керимова.

На вечере прозвучат струнная симфония Феликса Мендельсона, прелюдии Дмитрия Шостаковича, концерт для фортепиано и оркестра Галины Уствольской, симфония №3 Гары Гараева.

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