Молодой азербайджанский режиссер Рашид Агамалыев известен как основатель и директор Международного фестиваля анимации в Баку ANIMAFIILM. Недавно же он презентовал свой первый фильм - "Диалоги с Зулейхой".

Day.Az представляет интервью с Рашидом, в котором он рассказал о том, как решил создать фестиваль анимационных фильмов, и что помогает ему совершать такие дела.

В 25 лет у меня обнаружили инфекционный эндокардит. Я нуждался в срочной операции, и никто не обещал мне выздоровление. Мне сделали пластику сердца, теперь у меня два металлических клапана. Они издают звон, который я использовал в фильме "Диалоги с Зулейхой" (улыбается).

В такой критический момент ты начинаешь думать о самом важном. Ты задаешься вопросом, а что же это самое важное? Уходят на второй план все проблемы, все мелочи. Все, что ты считал важным в своей жизни, оказывается вдруг не важным. Остается только одно - центральное в нашей жизни - любовь. Любовь для меня - это Бог, и отношения с Богом. Я человек верующий и для меня это было центральным. Я думал, вот я ухожу, и что я вообще успел сделать за эти 25 лет своей жизни в плане отношений с Богом.

Любовь связана еще с людьми, которые тебя окружают, твоя семья, друзья, близкие, партнер. Это, то о чем я думал в критический момент. Потому что, по сути, ничто не имеет смысла без любви. Ты можешь быть гениальным, делать классные вещи или подметать дворы, водить такси, но ты должен делать это с любовью. У матери Терезы есть изречение: "Господь не будет спрашивать о том, сколько добрых дел ты сделал в жизни. Он спросит, сколько любви ты вложил в то, что сделал". А потом в процессе лечения я много читал Джалаладдина Руми, Ибн аль-Араби, исламскую мистику, католическую мистику. Они произвели на меня очень сильное впечатление. Я сказал себе, что если у меня получится перебороть болезнь и вернуться к нормальному образу жизни, то я буду заниматься поиском любви. То есть посвящу свою жизнь тому, чтобы понять, что такое любовь. Не сказал бы, что это всегда получается, так как повседневность все-таки заглатывает (смеется).

Искусство - это один из методов познания Бога и любви. И я хотел бы заниматься этим. Рутина часто затягивает и забываешь об этом, приходится себе напоминать. Но я счастлив, потому что я уже жизнь воспринимаю не так серьезно как раньше. Я ко всему отношусь проще и стараюсь легко решать проблемы, потому что по сравнению с тем, что со мной было, все кажется мелочью. У меня появилось некое бесстрашие.

Я помню год, когда был очень слаб и не мог даже выходить на улицу, постоянно писал в дневники свои воспоминания. Я думал, что нужно успеть записать все, что я прожил, все свои воспоминания. А сейчас, когда я здоров, я вообще не пишу дневники (смеется). Но я понимаю, что это в некоторой степени эгоистическое чувство, хотеть оставить что-то после себя.

Когда я лежал в больнице, мне не хотелось смотреть что-то серьезное, анализировать. Так я начал смотреть мультфильмы. Я задумался над тем, какие есть мультфильмы в Азербайджане и обнаружил, что кроме "Джыртдана" и "Тык-тык ханум" у нас есть много мультиков, но у нас об этом ничего не написано, нет никакой литературы. Так я решил написать книгу об истории азербайджанской анимации. Я обратился к киноведам из России, Турции, Ирана, Чехии и, конечно же, Азербайджана. Мы - 13 авторов, за два года подготовили книгу.

После написания книги, я задумался о создании фестиваля анимационного кино. У нас есть интересное прошлое, есть история мультипликации в стране, но в настоящее время анимация находится в очень плохом состоянии. Я подумал, что может сделать один Рашид без денег и связей. Снять мультфильм я не мог, и я пришел к тому, что нужно создать фестиваль как платформу, которая привлечет внимание к этой проблеме, где будут собираться и профессионалы и любители, дети и родители, будут смотреть мультфильмы вместе.

Любой фестиваль - это объединение по интересам. В странах, где есть фестивали, анимация сильно развивается. Мне кажется важным, чтобы дети смотрели мультфильмы на своем родном языке. Потому что мультфильмы формируют личность. К тому же мультфильмы объединяют поколения. Мы, например, выросли на советских мультиках, и это объединяет нас с людьми из стран постсоветского пространства.

Я хочу сделать то, чего в Азербайджане еще нет. Хочу снять кукольный мультфильм. Я полтора года работал в Чехии в анимационной студии, где снимали такой мультфильм. Видел работу изнутри, как создаются куклы, строятся декорации и т.д. Это технически очень сложный процесс. В среднем производство такого фильма занимает 5-10 лет.

Я прихожу к тому, что важен не результат, а сам процесс. Например, результат съемок фильма - его премьера, которая длится примерно два часа. А ты работал над ним пару лет. Или же фестиваль длится три дня, хотя подготовка к нему идет целый год.

В первый фестиваль анимационного кино я вложил все, что у меня было, затем выплачивал долги (смеется). Второй фестиваль я решил сделать поскромнее. Третий же будет посвящен французским мультфильмам, и нас будет поддерживать Французский институт в Азербайджане, посольство Чехии в Азербайджане, министерство культуры Азербайджана и Союз кинематографистов.

На наш международный фестиваль присылается много мультфильмов из разных уголков планеты. В прошлом году прислали 268 работ из 50 разных стран. Мы отбираем фильмы и сценарии в конкурсную программу, из которой затем жюри выбирает победителей. Было такое интересное совпадение, на первом фестивале наш победитель номинировался на премию "Оскар". В прошлом году случилось то же самое.

Анимационное кино в Азербайджане в критическом состоянии из-за отсутствия образования в этой сфере. Но многие почему-то видят проблему в отсутствии финансирования. Но это получается замкнутый круг, потому что нет хороших мультипликаторов, нет достойных проектов, и им соответственно не выделяется финансирование. Об этом говорят и наши известные режиссеры-аниматоры Франгиз Курбанова и Эльчин Хаами Ахундов. Если не будет консерватории, то не будет музыки. До сих пор у нас нет профессионального образования, хотя мультипликации уже почти 200 лет. Сложно поверить, что мы так сильно отстаем.

Франгиз Агаларова