Для нас, азербайджанцев, очень важно пропагандировать нашу национальную музыку, танцы - потому что мир должен видеть нашу древнюю богатую культуру.

Об этом сказал в беседе с Day.Az Народный артист, художественный руководитель Азербайджанского государственного академического ансамбля танца Руфат Халилзаде.

"И я подчеркну, что именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой нам удалось сохранить нашу культуру, развить ее и продемонстрировать всему миру. Они уделяют пристальное внимание сфере культуры, заботятся о творческой интеллигенции. Такое отношение и способствовало развитию данной сферы", - сказал народный артист.

По его словам огромную работу по продвижению азербайджанского культурного наследия в мире проводит возглавляемый Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева.

"Эта работа крайне важна для нас всех, ведь народ без своей истории, без своей культуры никогда не выживет. Чтобы будущие поколения знали нашу культуру, любили ее, мы должны пропагандировать все это уже сегодня", - отметил Халилзаде.

По словам артиста, благодаря созданным условиям возглавляемый им ансамбль выступает буквально по всему миру.

"Танец - это живая история. И танцовщик пропагандирует историю своего народа. Мы по всему миру показываем свою историю. Наш ансамбль несколько лет назад буквально возродился. И теперь мы успешно гастролируем по разным странам. Нами интересуются, нами восхищаются. Мы часто выступаем в братской стране - Турции. Планируем выступление в Болгарии. А совсем недавно вернулись из Китая, где участвовали в грандиозном новогоднем шоу, на которое было приглашено более тысячи артистов из разных стран мира", - добавил он.

В Китае, отметил артист, ансамбль исполнил национальный танец "Гайтаги". "Это очень сложный танец, и когда главный режиссер и его помощники увидели нашу репетицию, сказали, что мы - самый лучший коллектив. Хотя приглашены были и знаменитый ансамбль Моисеева из России, и госансамбль Индии, и ансамбль из Сенегала и другие известные коллективы. И мы очень гордимся тем, что смогли не только продемонстрировать свою национальную культуру, но и стать лучшими", - подчеркнул Халилзаде.

Мы продемонстрировали свою древнюю культуру, наши танцы, национальную одежду и очень рады, что нас увидел почти весь Китай, добавил он.

Н. Гасымова