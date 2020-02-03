В Казани на сцене Татарского театра оперы и балета проходит большой оперный форум - XXXVIII Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина. В качестве критика российская сторона в очередной раз официально пригласила известного азербайджанского театрального и музыкального критика, доктора искусствоведения, профессора Азербайджанской национальной консерватории Улькяр Алиеву.

Шаляпинский фестиваль - является старейшим и самым солидным российским оперным фестивалем, который отличается своим организационным масштабом и репертуарным разнообразием. На этот раз в программе фестиваля заявлены оперы Дж.Верди - "Трубадур", "Риголетто", "Аида", "Набукко", опера Дж.Пуччини "Богема", "Севильский цирюльник" Дж.Россини. Русское классическое оперное наследие представлено операми "Царская невеста" Н.А.Римского-Корсакова, "Пиковая дама" П.И.Чайковского, "Борис Годунов" М.Мусоргского. В рамках фестиваля также будет представлена новая опера известного татарского композитора Р.Ахияровой "Сююмбике".

Для участия в спектаклях, наряду с ведущими российскими исполнителями (Большого театра России, Мариинского театра, Московского театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко и др.) были приглашены солисты и музыканты зарубежных оперных театров - Италии, США, Египта, Казахстана, Беларуси, Украины и др. Музыкальное руководство спектаклями доверили дирижёрам Ренату Салаватову (ТАГТОиБ им.М.Джалиля), Василию Валитову (Московский театр "Новая опера" им.Е.В.Колобова) и двум итальянским маэстро - Марко Боэми и Стефано Романи.

"Уже первый же день фестиваля преподнёс приятный для меня сюрприз. В яркой программе оперы "Царская невеста" была перепечатана моя рецензия на спектакль. Безусловно, каждый фестиваль такого масштаба - это всегда интересные постановки, встречи, обсуждения. Среди азербайджанских вокалистов на Шаляпинском фестивале выступил лишь Авяз Абдуллаев четыре года тому назад. И мне бы очень хотелось, чтобы и азербайджанские вокалисты приняли активное участие на этом известном фестивале. Азербайджанская земля богата своими музыкальными традициями, прекрасными голосами. И выступления на Шаляпинском фестиваль с именитыми мастерами оперной сцены стало бы хорошей стартовой площадкой для азербайджанских вокалистов", - сообщила в беседе с Day.Az У.Алиева.

Н. Гасымова